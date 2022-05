Ucraina, Kiev annuncia una app per raccogliere prove dei crimini di guerra russi

globalist

25 Maggio 2022 - 16.31

Guerra in Ucraina e crimini di guerra. Una app per raccogliere prove dei crimini di guerra russi in Ucraina. Ad annunciarne il lancio è su Telegram l’ufficio del procuratore generale di Kiev. L’applicazione, che funzionerà sia con sistemi Ios che Android, si chiama ‘Rwc’, acronimo che sta per ‘Russian War Crimes‘ e si affianca al portale unico warcrimes.gov.ua.

“L’app offre tutte le funzionalità del sito, con un’interfaccia intuitiva, rendendo il processo di presentazione delle prove ancora più veloce”, sottolinea la Procura generale, assicurando che “l’applicazione e il portale hanno istruzioni chiare e garantiscono la protezione dei dati personali e la conservazione delle prove”.

Al portale unico creato per raccogliere prove sui crimini di guerra commessi dai soldati russi in Ucraina sono già arrivati oltre 15mila messaggi. “I pubblici ministeri – fa sapere l’ufficio del pg – continuano a raccogliere informazioni e a interrogare i testimoni”.