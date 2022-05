Germania, i rifugiati ucraini dal primo giugno avranno il sussidio di cittadinanza

globalist

24 Maggio 2022

Aiuti concreti in Germania per i rifugiati ucraini: dal primo giugno, infatti, avranno diritto al sussidio di cittadinanza Hartz IV gestito dall’agenzia per il Lavoro tedesca. Prerogativa sarà avere un permesso di soggiorno. Lo riporta Tagesschau. Oltre a una cifra di denaro mensile, l’Hartz IV copre anche l’assistenza sanitaria e l’affitto di un’abitazione. L’agenzia si dovrà occupare di sostenere le persone nell’ingresso nel mercato del lavoro e nell’eventuale relativa formazione. Verrà offerto supporto anche nell’assistenza all’infanzia e nel riconoscimento delle qualifiche di studio.

All’inizio di maggio il ministro per la Migrazione tedesco aveva calcolato che in Germania erano entrati oltre 600mila rifugiati ucraini, tra i quali 240mila minori. Tra gli adulti, l’80% è costituito da donne. Secondo i calcoli della polizia, invece, il numero totale degli ingressi si assesterebbe intorno ai 400mila. Mancano ancora dati precisi su quanti di questi rifugiati abbiano poi raggiunto altri Paesi europei e quanti siano già tornati in patria.