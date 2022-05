Ucraina, a Kherson doppia valuta da lunedì: rublo e grivnia insieme

globalist

23 Maggio 2022 - 16.14

Doppia valuta a Kherson: il governatore della regione meridionale di Kherson, insediato dalla Russia, Vladimir Saldo, ha affermato che, a partire da lunedì, la regione diventerà ufficialmente un’area a doppia valuta con rubli russi e grivnia ucraina. Saldo ha poi annunciato che nella regione verrà aperto l’ufficio di una banca russa, secondo l’agenzia di stampa Ria Novosti.

Le forze russe hanno preso il controllo della regione di Kherson, che confina con la regione di Donetsk a est e la Crimea a sud, all’inizio della guerra e vi hanno insediato un’amministrazione filo-Cremlino. Un funzionario dell’amministrazione ha annunciato l’intenzione di fare appello al presidente russo Vladimir Putin per annettere la regione alla Federazione russa. Putin ha precedentemente affermato che la Russia non ha intenzione di occupare l’Ucraina. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che i residenti delle regioni ucraine devono “determinare come e con chi vogliono vivere”.