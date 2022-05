Timmermans: "Putin più debole dall'inizio della guerra, in Russia le cose stanno cambiando ma..."

globalist

22 Maggio 2022 - 16.57

Preroll

Vero o una illusione occidentale? Il presidente russo Vladimir Putin «è più debole di prima» dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina, perché in Russia le cose «stanno cambiando», come si vede anche dall’opposizione alla guerra che emerge «nei concerti» rock e anche da parte delle «madri», che «non vedono più i figli».

OutStream Desktop

Top right Mobile

A sostenerlo è il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Frans Timmermans, ospite di Mezz’ora in più, su Rai 3.

Middle placement Mobile

«Vedo che nella società russa, passo per passo – afferma – c’è un cambiamento, soprattutto le madri che non vedono più i loro figli. Incominciano a chiedere, ma che cosa sta succedendo? Abbiamo già visto anche le prime espressioni di protesta nei concerti negli ultimi giorni, vediamo anche» che le sanzioni «stanno avendo un’influenza sul sistema economico. Adesso lo stanno dicendo anche i ministri russi. Dunque c’è un effetto».

Dynamic 1

«Era logico questo cambiamento, dunque la Russia non è facile vedere quello che succede, ma io sento che c’è un cambiamento anche nel potere russo. Ci sono divisioni». Potrebbe occorrere «molto tempo» per avere cambiamenti tangibili, «ma lui, Putin, non sta in una buona posizione ed è più debole di prima. E domani sarà ancora più debole di oggi», conclude.