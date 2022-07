Timmermans: "Putin userà il gas per creare disordini politici"

globalist

26 Luglio 2022 - 20.00

Che Putin giocherà sporco è quasi scontato. E che userà ogni tipo di ricatto e ogni forma di influenza per manovrare le opinioni pubbliche è una certezza.

«Possiamo fare molte previsioni su cosa farà Putin. Sarà imprevedibile ma c’è una cosa di cui sono sicuro: proverà a usare il suo gas e il suo petrolio per dividerci, per creare incertezza nelle nostre società, per creare disordini politici».

Lo ha dichiarato il vice presidente della Commissione europea, Frans Timmermans, nel suo intervento al Consiglio Energia. «Non è nuovo a quel gioco. Lo fa da 20 anni. Lo sapete: finanziare i partiti politici, voler rifiutare il nostro stile di vita, acquistare influenza nei media, acquistare influenza in parti dell’economia, e sempre con l’obiettivo di indebolirci e dividerci perché teme un’Europa unita. E giustamente perché un’Europa unita è sinonimo di democrazia. Odia la democrazia. Crede nell’autocrazia. Pensa che la democrazia sia decadente e debole, e gli dimostreremo che si sbaglia», ha aggiunto.