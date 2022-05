Gli Usa offrono i vaccini anti Covid alla Corea del Nord. Biden: "Incontrare Kim? Se fosse serio e sincero..."

globalist

21 Maggio 2022 - 11.41

Preroll

Durante la sua permanenza in Corea del Sud, Joe Biden ha parlato anche della situazione nordcoreana legata al Covid-19. Il presidente Usa, Jo ha offerto vaccini alla Corea del Nord, dove il Covid si sta diffondendo rapidamente.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Abbiamo offerto vaccini, non solo alla Corea del Nord ma anche alla Cina», ha detto Biden. «Siamo pronti a farlo immediatamente. Non abbiamo avuto risposta”. Biden ha ribadito la sua offerta di vaccini alla Corea del Nord, alle prese con un focolaio di Covid-19 che si sta diffondendo velocemente, a circa 2,5 milioni “di casi di febbre»”, secondo l’agenzia ufficiale Kcna.

Middle placement Mobile

Biden e Yoon hanno discusso nel summit anche della spirale dell’epidemia di Covid-19 in Corea del Nord: i due leader “esprimono grave preoccupazione per la situazione dei diritti umani nel Paese e riaffermano il loro impegno a facilitare la fornitura di aiuti umanitari ai nordcoreani più vulnerabili”, si legge nella dichiarazione congiunta.

Dynamic 1

“Entrambi i leader esprimono preoccupazione per la recente epidemia di Covid-19. Corea del Sud e Usa sono disposti a collaborare con la comunità internazionale per fornire assistenza al Paese al fine di combattere il virus”. Oms ed esperti hanno lanciato l’allarme sulla grave crisi sanitaria nel Nord, che ha uno dei peggiori sistemi sanitari del mondo.

Yoon, in conferenza stampa, ha assicurato che l’offerta di aiuto è stata fatta secondo “principi umanitari, separati dalle questioni politiche e militari” esistenti nei rapporti con Pyongyang.

Dynamic 2

Il numero uno della Casa Bianca ha poi parlato del possibile incontro con il leader di Pyongyang.

“Dipenderà dalla sua sincerità e serietà”. Si è espresso così Joe Biden, in dichiarazioni durante una conferenza stampa riportate dalla Cnn, in cui il presidente americano non ha voluto dire se ci possa essere o meno un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un.