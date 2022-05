Siccità, una "guerra" ignorata: la denuncia di Oxfam e Save The Children

globalist

20 Maggio 2022 - 09.08

In Etiopia, Kenya e Somalia, la siccità potrebbe uccidere una persona ogni 48 secondi. È quanto denunciano Oxfam e Save the Children con il rapporto Dangerous Delay 2: The Cost of Inaction.

A 10 anni dall’ultima carestia che ha fatto 260.000 vittime in Somalia – la metà delle quali bambini sotto i 5 anni – la comunità internazionale rimane sorda, incapace di evitare la fame in Africa orientale.

Al momento, già quasi mezzo milione di persone è in carestia in alcune regioni di Somalia e Etiopia, mentre in Kenya 3,5 milioni soffrono la fame. Tutti gli appelli delle Nazioni Unite per la risposta umanitaria nei diversi paesi sono scarsamente finanziati, a causa di altre crisi, come quella ucraina, aggravando ulteriormente la piaga della fame in questa parte dell’Africa.

Il peso insostenibile del debito, triplicato in 10 anni

In Somalia, Etiopia e Kenya, il numero di persone che soffrono la fame estrema è più che raddoppiato dallo scorso anno, passando da 10 a oltre 23 milioni. Ciò accade in paesi stritolati da un debito che è più che triplicato in meno di un decennio – da 20,7 miliardi di dollari nel 2012 a 65,3 miliardi di dollari nel 2020 – sottraendo risorse ai servizi pubblici e a misure di protezione sociale.

Le responsabilità dei governi tra tagli e inefficacia degli aiuti

Il rapporto, elaborato con il contributo dell’Osservatorio di Jameel, esamina anche i cambiamenti nel sistema di aiuti umanitari dal 2011. Se ne trae che, nonostante la maggiore incisività della risposta alla siccità in Africa orientale del 2017, gli interventi nazionali e globali sono rimasti in gran parte inefficaci, tali insomma da riportare la regione al punto drammatico in cui si trova oggi.

“Nessuno dei segnali allarmanti degli ultimi anni ha spinto i leader mondiali ad agire per scongiurare la fame. – annota Francesco Petrelli, esperto di finanza per lo sviluppo di Oxfam Italia – Si fa sempre troppo poco e troppo tardi; la fame è nient’altro che il fallimento della politica”.

I paesi del G7 o in generale le nazioni più ricche hanno concentrato sforzi e risorse al loro interno, per lo più per reagire a emergenze quali il Covid-19 e più recentemente il conflitto in Ucraina, anche facendo marcia indietro sugli aiuti promessi ai paesi poveri e spingendoli sull’orlo della bancarotta con il debito.

Allo stesso tempo, i governi dell’Africa orientale hanno la loro parte di responsabilità per non aver agito tempestivamente ed essersi rifiutati di riconoscere l’ampiezza e gravità della crisi. Non hanno investito adeguatamente in agricoltura o nei sistemi di protezione sociale per sostenere le persone a far fronte ai fattori che alimentavano la fame, compresi gli shock climatici ed economici.

Il rapporto evidenzia inoltre il fallimento dei donatori e delle agenzie umanitarie nel dare priorità alle organizzazioni locali in prima linea, le sole capaci di contrastare la crisi in modo efficace e tempestivo.

Con i prezzi del cibo alle stelle, 5,7 milioni di bambini nel 2022 saranno colpiti da malnutrizione acuta

Siccità, conflitti e Covid-19 sono il terreno fertile di cui si è nutrita questa ennesima, tragica crisi alimentare; ora il conflitto in Ucraina ha portato i prezzi del cibo al livello più alto mai registrato, rendendolo di fatto proibitivo per milioni di persone.

“Quasi 5,7 milioni di bambini saranno colpiti da malnutrizione acuta entro la fine di quest’anno. – rimarca Filippo Ungaro, portavoce di Save the Children – Le Nazioni Unite avvertono inoltre che più di 350 mila persone potrebbero morire se non agiremo in fretta. Ogni minuto che passa è un minuto di troppo perché un altro bambino potrebbe morire di fame, eventualità con la quale non possiamo convivere”.

L’impatto della peggiore siccità degli ultimi 40 anni

L’attuale siccità in Corno d’Africa, la peggiore degli ultimi 40 anni, ha bruciato le riserve economiche, decimato il bestiame, riducendo drasticamente la disponibilità di cibo per milioni di persone. Eppure, la regione non ha praticamente responsabilità della crisi climatica, essendo responsabile collettivamente dello 0,1% delle emissioni globali di CO2.

“Non abbiamo più mucche, sono tutte morte. – racconta Ahmed Mohamud, un pastore di Wajir, in Kenya – Ci rimangono solo alcuni cammelli e capre sopravvissuti alla siccità, ma se non arriveranno le piogge perderemo pure questi. Ora abbiamo paura che comincino a morire le persone, perché non c’è cibo”.

Rigore analitico

Per calcolare i decessi quotidiani, è stato utilizzato il tasso di mortalità grezzo, che è (0,5-0,99) per 10.000 persone in Ipc3 di insicurezza alimentare come specificato nella Classificazione della fase di sicurezza alimentare integrata (Ipc) Global Partners (2021). E’ stato quindi sottratto il normale tasso di mortalità giornaliera di 0,22 per 10.000 persone; questa cifra si basa sui dati delle Nazioni Unite e degli uffici statistici nazionali, dell’UE e della Comunità del Pacifico.

Nei tre paesi, il tasso di mortalità è di 627-1.802 individui al giorno, 0,44-1,25 al minuto, cioè un decesso ogni 2,5 minuti – 48 secondi. Queste cifre sono prudenziali, in quanto si basano sul tasso di mortalità grezzo per Ipc 3, e non tengono conto dei più alti tassi di mortalità grezza per Ipc 4 e 5.

Secondo l’Ipc, tra 22,4 e 23,4 milioni di persone in Kenya, Somalia ed Etiopia dovranno affrontare alti livelli di fame acuta (Ipc3 e oltre), tra cui quasi mezzo milione in condizioni di carestia. Questo include: 7,4 milioni di persone in tutta l’Etiopia (secondo la proiezione per luglio-settembre 2021), di cui oltre 400.000 vivono in condizioni di carestia (IPC 5); 5,5-6,5 milioni di persone nel sud-est dell’Etiopia (stima di aprile 2022), 3,5 milioni di persone dal Kenya (Proiezione marzo-giugno 2022); e 6 milioni di persone provengono dalla Somalia, di cui 81.100 all’Ipc5 (proiezione aprile-giugno 2022).

A maggio-giugno 2021, il numero totale di persone in IPC3+ in Kenya, Etiopia e Somalia era di 10,2 milioni. Questo include 5,5 milioni di persone in Ipc 3 o superiore nelle regioni Afar, Amhara e Tigray dell’Etiopia (di cui 353.000 a Ipc 5); 2 milioni in Kenya e 2,7 milioni in Somalia, per un totale di 10,2 milioni. Questa cifra non tiene conto di altre regioni dell’Etiopia.

Da 1,9 miliardi di aiuti nel 2017, a 378 milioni oggi

Solo il 2% (93,1 milioni di dollari) dell’attuale appello delle Nazioni Unite per Etiopia, Kenya e Somalia è stato formalmente finanziato fino ad oggi. Nel 2017, quegli stessi paesi avevano ricevuto 1,9 miliardi di dollari in finanziamenti di emergenza. Anche se i donatori hanno promesso 1,4 miliardi di dollari di aiuti il mese scorso, è vergognoso che siano arrivati solo 378 milioni di dollari.

“Si muore di fame non per mancanza di cibo o denaro, ma per mancanza di coraggio politico. – conclude Petrelli – In un mese i paesi ricchi hanno raccolto oltre 16 miliardi di dollari per la crisi in Ucraina e hanno iniettato nelle loro economie oltre 16 mila miliardi di dollari per rispondere all’emergenza Covid. È chiaro dunque che mobilitare risorse si può, basta volerlo!”.

L’appello per un’azione immediata

Oxfam e Save the Children chiedono quindi un’azione urgente, per affrontare la crisi alimentare in Africa orientale:

per aiutare a salvare vite, prima che sia troppo tardi, il G7 e i leader occidentali devono immediatamente finanziare l’appello delle Nazioni Unite di 4,4 miliardi di dollari per il Kenya, l’Etiopia e la Somalia;

i donatori devono garantire che almeno il 25% dei fondi vada a organizzazioni locali;

i governi di Kenya, Etiopia e Somalia devono aumentare le misure di protezione sociale per consentire alla popolazione di resistere a molteplici shock; investire almeno il 10% dei loro bilanci in agricoltura, con particolare attenzione ai piccoli proprietari terrieri e alle agricoltrici, come concordato nella Dichiarazione di Malabo dell’Unione africana del 2014;

i governi nazionali dovrebbero essere più veloci a dichiarare le emergenze, spostando le risorse verso i più vulnerabili e investendo nella risposta agli shock climatici;

le nazioni ricche, che inquinano di più, devono pagare all’Africa orientale almeno una parte dei danni causati dalla crisi climatica; cancellando allo stesso tempi i debiti per il 2021-2022 per i paesi dell’area, al fine di liberare le risorse necessarie a mitigare e adattarsi a eventi sempre più estremi e imprevedibili.

La siccità, una “guerra dimenticata”. Colpevolmente ignorata. Una vergogna della comunità internazionale. Ma questa non è una novità.