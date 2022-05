Erdogan e il No alla Nato: domani l'incontro con i vertici della Finlandia

globalist

20 Maggio 2022 - 15.39

Preroll

Continuano le trattative con la Turchia per il possibile ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, visto l’iniziale no pronunciato da Erdogan.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il presidente turco ha annunciato che domani avrà un colloquio con la Finlandia, pur mantenendo la sua opposizione alla richiesta di adesione di Stoccolma e Helsinki. Parlando con i giornalisti, Erdogan ha affermato di aver discusso la questione ieri col primo ministro olandese, Mark Rutte, e ha aggiunto che domani ne parlerà anche con la Gran Bretagna. Il leader turco non ha specificato con chi parlerà esattamente sia per la Finlandia che per il Regno Unito.

Middle placement Mobile

Erdogan ha annunciato che domani ha in programma anche una telefonata col segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “Continueremo a tenere questi colloqui in modo da non tagliare la diplomazia telefonica tra di noi”, ha assicurato il leader turco.

Dynamic 1

“Non possiamo dire sì all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, un’organizzazione di sicurezza”, ha affermato. Erdogan questa settimana ha affermato che la Turchia aveva chiesto l’estradizione di 30 “terroristi” dalla Svezia, ma Stoccolma ha rifiutato. Ankara accusa Stoccolma e Helsinki di ospitare i curdi del Pkk.