Ucraina, Bersani: "Non dobbiamo stringere i bulloni tra Europa e Nato"

17 Maggio 2022 - 22.40

Guerra in Ucraina, che fare? “Non dobbiamo stringere i bulloni tra Europa e Nato, perché sono cose un po’ diverse… Questa nuova Europa, che vuole dotarsi di un esercito europeo, potrà mica stare nella vecchia Nato, dove sarà assertiva?! Le cose non stanno mica assieme, serve una nuova Nato per una nuova Europa”.

Così Pierluigi Bersani (Articolo Uno), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

“Il margine che ci siamo sempre tenuti nell’Alleanza atlantica è la storia della diplomazia italiana… Pci, Dc e Vaticano, abbiamo sempre fatto così. Oggi quel margine non possiamo giocarcelo da soli, ma dobbiamo portarlo in Europa. Non possiamo fare da mastice tra l’Europa e la Nato, ma siamo quelli che dobbiamo dare un profilo all’Europa, insieme a Francia, Germania e Spagna”, ha proseguito l’ex segretario del Pd.

Pensiero Unico e democrazia sono ossimori! Se si ospita un giornalista russo in televisione, basta ricordare allo spettatore che quello lì è pagato dal governo russo e fare una, due o tre domande in più. Ma la gente non è mica cogliona, scusate! Tant’è vero che anche se durante il Covid abbiamo avuto i no vax sovrarappresentati in televisione, oltre il 90% degli italiani si è vaccinato”.