Putin promette: "I prigionieri dell'Azovstal saranno trattati in linea con le leggi internazionali"

17 Maggio 2022 - 17.26

Alcuni deputati della Duma chiedono la pena di morte (ci vorrebbe una moratoria) o l’ergastolo. Ma per ora il presidente russo Vladimir «Putin ha garantito che saranno trattati in linea con le leggi internazionali in materia».

Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a proposito dei combattenti evacuati dall’acciaieria Azovstal verso territori sotto il controllo russo.

Peskov, citato dalla Bbc, non ha chiarito se i soldati ucraini saranno considerati come criminali di guerra o come prigionieri di guerra.