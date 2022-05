Palestina, dove neanche i morti hanno pace

Umberto De Giovannangeli

15 Maggio 2022 - 13.00

Preroll

La polizia in assetto antisommossa che bastonano le persone che stanno portando a spalla la bara. Non c’è pace neanche per i morti in Palestina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E questa è una “democrazia”?

Middle placement Mobile

Il silenzio non ci avrà suoi complici. Lo dobbiamo ad una giornalista coraggiosa morta sul campo. Lo dobbiamo ad un popolo sotto occupazione, unico al mondo, che lotta contro un occupante che ha istituzionalizzato l’illegalità, ha colonizzato territori occupati, codificato un regime d’apartheid. E tutto questo senza subire una sanzione che sia una dalla comunità internazionale. Lo facciamo assieme ai giornalisti israeliani con la schiena dritta. Come Nir Hasson e Amos Harel.

Dynamic 1

Scene scioccanti

Racconta su Haaretz Hasson: “La polizia, vestita di nero, con caschi e protezioni, usa i manganelli per aggredire le persone che trasportano una bara durante un corteo funebre. Colpiscono le loro gambe finché la bara non scivola, finendo quasi a terra. Questo è ciò che la maggior parte del mondo ha visto – e questo è ciò che la maggior parte del mondo ricorderà del funerale della giornalista di Al Jazeera Shireen Abu Akleh, che si è svolto venerdì a Gerusalemme. Molti hanno parlato in Israele nelle ultime 24 ore. La situazione è problematica, dicono, tanto da costituire quasi un disastro di relazioni pubbliche. Ma il vero problema non sta nel modo in cui questo incidente viene percepito dal mondo, bensì nell’uso ingiustificato della violenza da parte della polizia. Si è trattato di una delle espressioni visive più estreme dell’occupazione e dell’umiliazione subita dal popolo palestinese: Un’anziana giornalista palestinese, nota in tutto il mondo arabo, ha coperto per decenni la violenza e le malefatte dell’occupazione israeliana. Muore in uno scambio di colpi d’arma da fuoco e i soldati israeliani sono considerati i principali sospettati. Alla sua morte, la donna diventa un’icona palestinese e il suo funerale un evento nazionale. Proprio in questo momento, al culmine del lutto, arrivano sulla scena agenti di polizia israeliani armati di bastoni. La polizia si è affrettata a pubblicare un video registrato da un drone durante il funerale che mostra due giovani che lanciano quella che sembra essere una bottiglia d’acqua contro gli agenti di polizia, prima di caricarli. Ma si tratta di una scusa inconsistente per un simile comportamento, in un evento che avrebbe dovuto essere gestito con la massima sensibilità. Il commissario di polizia Kobi Shabtai ha ordinato un’indagine sulla condotta della polizia al funerale. Ma questo incidente è solo uno dei tanti in cui la polizia israeliana si è comportata in modo inaccettabile, esacerbando la situazione e aggravando l’umiliazione delle vittime. La polizia si è affrettata a pubblicare un video registrato da un drone durante il funerale che mostra due giovani che lanciano quella che sembra essere una bottiglia d’acqua contro gli agenti di polizia, prima di caricarli. Ma si tratta di una scusa inconsistente per un simile comportamento, in un evento che avrebbe dovuto essere gestito con la massima sensibilità. Il commissario di polizia Kobi Shabtai ha ordinato un’indagine sulla condotta della polizia al funerale. Ma questo incidente è solo uno dei tanti in cui la polizia israeliana si è comportata in modo inaccettabile, esacerbando la situazione e aggravando l’umiliazione delle vittime.

Dynamic 2

Come se non bastasse, un giovane palestinese, Walid a-Sharif, che tre settimane fa aveva lanciato pietre contro la polizia sul Monte del Tempio, riportando gravi ferite alla testa, è morto sabato mattina all’Hadassah Medical Center. La polizia ha dichiarato che le sue ferite sono state causate da una caduta, ma non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua affermazione. È difficile credere alla coincidenza cosmica per cui un uomo di 21 anni muore per una caduta e per aver battuto la testa proprio nello stesso momento in cui gli vengono sparati proiettili con la punta di spugna. Alla sua morte, a-Sharif è diventato un “martire di Al-Aqsa”, il primo morto al Monte del Tempio dal 2017, quando due terroristi armati furono uccisi dopo aver sparato e ucciso due agenti di polizia. Questa volta è stato un giovane a lanciare pietre. Dal punto di vista palestinese, questo è un caso molto più grave.

Anche in questo caso, il problema non sta nel modo in cui i palestinesi o il mondo percepiscono l’evento, o nel rischio che la sua morte o il suo funerale scatenino una nuova ondata di terrore a Gerusalemme o in Cisgiordania – ma nella morte stessa. L’idea che un sasso possa uccidere può essere vera se riferita a un sasso lanciato contro un’auto non protetta sull’autostrada – ma la possibilità che un poliziotto che indossa un casco e un giubbotto di protezione muoia a causa di un sasso è minuscola. I poliziotti non rischiavano di morire quando a-Sharif ha lanciato pietre contro di loro, e sparare alla sua parte superiore del corpo è stata una violazione ingiustificata delle regole di ingaggio.

Dynamic 3

A-Sharif è stato colpito da un proiettile con punta di spugna nera. Questo proiettile da 40 mm è destinato a causare dolore intenso ed è la principale arma non letale usata dalla polizia. Ma dal 2014, quando la polizia è passata dai proiettili blu, più leggeri, a quelli neri, più pesanti, sono aumentati i casi in cui quest’arma “non letale” ha causato ferite gravi e persino la morte. A Gerusalemme Est, ci sono decine di giovani, bambini e adulti che soffrono a causa delle ferite riportate da questi proiettili, alcuni dei quali hanno perso un occhio o sono diventati completamente ciechi. Almeno in un caso precedente, un giovane di nome Mohammed Sinokrot è stato ucciso dopo che un proiettile con la punta di spugna lo ha colpito alla tempia. Nelle prime ore di sabato è scoppiata una nuova crisi. La polizia si è rifiutata di trasferire il corpo di a-Sharif alla sua famiglia per la sepoltura, nonostante il fatto che non fosse in arresto mentre era ricoverato in ospedale nelle ultime tre settimane. La Corte Magistrale di Gerusalemme avrebbe dovuto esaminare la richiesta della polizia di effettuare un’autopsia sabato sera.

La polizia israeliana è stata recentemente elogiata per la gestione del mese sacro musulmano del Ramadan a Gerusalemme rispetto agli anni precedenti. Questa volta, nel tentativo di garantire ai palestinesi la libertà di culto e un’atmosfera di festa, la polizia si è astenuta dall’erigere barriere alla Porta di Damasco e ha ridotto al minimo l’uso di metodi di dispersione della folla – come il cannone ad acqua “skunk”, le granate stordenti e i gas lacrimogeni – che costituiscono una punizione collettiva.

Dynamic 4

Questa politica si è rivelata fruttuosa: rispetto all’anno scorso, gli scontri violenti si sono limitati alla parte meridionale del Monte del Tempio e non si sono estesi alla Porta di Damasco e ad altri quartieri palestinesi. La maggior parte degli abitanti di Gerusalemme, israeliani e palestinesi, ha festeggiato indisturbata le proprie vacanze e gli ospedali non si sono riempiti di feriti negli scontri. Il comandante del distretto di Gerusalemme della polizia, il Magg. Gen. Doron Turgeman, che prima del Ramadan aveva detto: “Questa non è una guerra, ma un mese santo”, ha dimostrato che le cose potrebbero essere diverse. Tuttavia, il diavolo si nasconde nei dettagli e quando si tratta della polizia, il suo fallimento risiede nelle azioni degli agenti sul campo, dei loro comandanti e delle loro decisioni. Dall’uso dei manganelli della polizia sui partecipanti a un funerale che trasportavano una bara, all’invio di poliziotti a casa di una famiglia in lutto per strappare le bandiere, all’alzare la canna di una pistola verso la parte superiore del corpo di una persona. Evidentemente c’è un problema all’interno delle forze di polizia. Forse si potrebbe affermare che si tratta di problemi di comando e controllo, o di metodi di formazione e reclutamento della polizia. Ma in realtà il problema è molto più profondo. Sta nel fatto che gli agenti di polizia non considerano i palestinesi che affrontano come esseri umani, né sentono il bisogno di rispettare loro o il loro dolore. È una verità terribile, e non solo per i palestinesi”, conclude Hasson.

Una verità terribile.

Dynamic 5

Lotta senza fine

A darne conto è uno dei più autorevoli analisti militari israeliani: Amos Harel.

“Sono passate quasi otto settimane dall’inizio dell’attuale ondata di terrorismo – rimarca Harel sempre su Haaretz – Anche se la frequenza degli eventi non è particolarmente elevata e non sta travolgendo le masse palestinesi, ciò che sta accadendo è sufficiente a mantenere un senso di confronto permanente. L’ondata di omicidi a Elad, con l’uso di asce e coltelli, nel giorno dell’Indipendenza, ha aumentato l’ansia dell’opinione pubblica israeliana. E la morte di Shireen Abu Akleh è diventata un evento nazionale palestinese, convalidato da un funerale di Stato alla Muqata – sede dell’AP – a Ramallah. Anche se di tanto in tanto prevale la calma per qualche giorno, tutti sanno che basterà un evento per riaccendere il fuoco. Sullo sfondo ci sono due date delicate questo mese: La Giornata della Nakba palestinese, domenica prossima, 15 maggio, e la Giornata di Gerusalemme israeliana, con la sfilata delle bandiere nella Città Vecchia, esattamente una settimana dopo.

Il Monte del Tempio rimane la principale fonte di violenza. I fedeli musulmani che vi si recano sono meno numerosi, dopo la conclusione del mese di Ramadan, ma l’apprensione per un complotto israeliano volto a prendere il controllo della Moschea di Al-Aqsa continua a crescere, soprattutto sui social media. I due terroristi che hanno perpetrato l’attacco di Elad hanno dichiarato, durante l’interrogatorio, di aver compiuto l’omicidio per difendere il Monte del Tempio. Dal loro punto di vista, è in corso una guerra di religione a Gerusalemme – lo stesso sentimento lasciato dagli autori di altri attacchi terroristici recenti. La maggior parte dei terroristi che hanno agito nelle ultime settimane proveniva dalla Samaria settentrionale, dove l’Idf sta concentrando le sue attività, comprese le operazioni di arresto dei trafficanti d’armi. L’incitamento di Hamas dalla Striscia di Gaza sta giocando un ruolo nell’escalation, ma l’intelligence continua a sostenere che il ruolo pratico dell’organizzazione negli eventi è ridotto e che la maggior parte degli attacchi sono iniziative indipendenti di “lupi solitari” o squadre locali.

La “linea di giuntura” rimane un importante punto di vulnerabilità, che Israele ha difficoltà a chiudere. In effetti, in pochissimo tempo si sta verificando una totale inversione di rotta nella politica. Per anni, l’establishment della difesa ha chiuso un occhio sul passaggio di decine di migliaia di palestinesi attraverso le brecce nella barriera di separazione e non ha fatto alcuno sforzo per sigillarle. Quando gli attacchi terroristici sono ricominciati, è stata assegnata la risorsa più disponibile ed economica per affrontare il problema: le unità dell’esercito regolare. Nove battaglioni e mezzo dell’esercito regolare sono stati inviati a chiudere l’area, mentre altre forze hanno effettuato arresti in profondità in Cisgiordania.

Questo dispiegamento improvvisato comporta numerosi problemi. Come ha riferito questa settimana il giornalista Yoav Zeitun su Ynet, ci sono luoghi in cui i soldati fanno la guardia seduti su sedie di plastica, senza i necessari mezzi di protezione (come i cubi di cemento) o una logistica adeguata. In alcuni casi, i soldati dell’Idf si trovano in situazioni topograficamente inferiori. Le forze dispiegate in questo modo per settimane e settimane sono inclini al logoramento, e con esso alla debolezza che è un segnale per l’avversario. Basti ricordare gli attacchi mortali dei palestinesi ai posti di blocco dell’Idf in Cisgiordania durante la seconda intifada. Gli alti ufficiali interpellati questa settimana, sulla scia delle denunce dei genitori dei soldati rese note ad Haaretz, hanno risposto che l’Idf è consapevole del problema e sta cercando di superarlo migliorando la protezione e accelerando la messa a disposizione dei mezzi di osservazione. Ma rimane un punto debole che potrebbe anche produrre vittime.

Anche dal punto di vista burocratico, il sistema non è ancora pronto a far fronte ai mezzi potenziati con cui i lavoratori palestinesi privi di permesso d’ingresso in Israele vengono contrabbandati attraverso la Linea Verde. Così, si è scoperto che i terroristi di Elad sono arrivati in città con l’auto di un imprenditore dei trasporti, che è stato anche la loro prima vittima. La polizia riferisce che la procedura di confisca dei veicoli sequestrati durante il contrabbando di lavoratori è inefficace. Si scopre che il lotto in cui lo Stato tiene i veicoli confiscati è completamente pieno. In alternativa, ai trasgressori viene chiesto di firmare un modulo in cui si impegnano a non utilizzare più il veicolo per questo scopo. Nel frattempo i veicoli rimangono in loro possesso, nella migliore tradizione di Israbluff.

La risposta al terrore è danneggiata anche dall’imbecillità generalizzata che ha preso il sopravvento nella discussione sui social media. Il fatto che l’attuale governo stia vacillando lo rende particolarmente sensibile alle pressioni esterne. Un esempio estremo si è avuto in occasione dell’attentato di Elad: prima con la richiesta di assassinare immediatamente Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaze, e poi con le furiose discussioni sulla gestione dei due terroristi dopo la loro cattura.

Si scopre che una pietra gettata nel pozzo da un consigliere strategico non può essere tirata fuori nemmeno da cinque ufficiali dell’Idf. L’idea di assassinare Sinwar è emersa sui media sociali pochi minuti dopo la perpetrazione dell’attacco terroristico. Il contesto era apparentemente il “discorso delle asce” di Sinwar, in cui invitava i palestinesi e gli arabi in Israele a prendere le armi e a lanciarsi in attacchi. In breve tempo, le richieste per il suo assassinio sono passate da Twitter ai media tradizionali e da lì hanno trovato ascolto anche tra i decisori politici.

L’Idf ha guardato con stupore. Non solo non si era discusso concretamente di un assassinio nei forum autorizzati, ma lo status di Sinwar era stato immediatamente rafforzato dalle minacce. Dopo tutto, se gli israeliani sono ansiosi di liquidarlo, deve essere giusto considerarlo come un contendente al trono della leadership palestinese. E tutto questo, è bene ricordarlo, è avvenuto in un contesto di crescente sensibilità israeliana nei confronti delle vittime. Se durante l’intifada l’opinione pubblica israeliana ha dato prova di un’impressionante capacità di resistenza, comprendendo che non deve trasmettere all’avversario una sensazione di successo, la realtà attuale è completamente diversa. Ogni persona uccisa è un mondo intero, ma un attacco terroristico non può essere percepito, strategicamente, come la fine del mondo o dell’impresa sionista. È una lezione complessa che il governo fa fatica a trasmettere all’opinione pubblica, con il risultato che il suo spazio di manovra si restringe ulteriormente”, conclude Harel.

E dentro questo spazio non si restringe solo lo spazio di manovra di un governo. Si restringe, fino a cancellarsi, il vanto d’Israele: essere l’unica democrazia in Medio Oriente.