Ucraina, la presidente dell'Ungheria contro Putin: "Condanniamo la sua aggressione"

14 Maggio 2022 - 17.50

La presidente dell’Ungheria Katalin Novak, durante la cerimonia di investitura, ha condannato l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e ha dichiarato che il suo primo viaggio all’estero sarà in Polonia. La posizione del Capo dello Stato stride con quella del premier Viktor Orban, molto vicino alle posizioni di Putin.

“Martedì 17 maggio sarò a Varsavia per incontrare il presidente polacco. Andrzej Duda voglio ringraziarla di avermi dato l’occasione di parlare come a un’amica”, ha detto nel suo discorso. “Condanniamo l’aggressione di Putin, l’invasione armata di uno Stato sovrano. Diciamo no per sempre a tutti gli sforzi che mirano a restaurare l’Unione sovietica”, ha aggiunto.