Ucraina, Michel: "La Russia minaccia la sicurezza globale facendo vergognosi riferimenti all'uso di armi nucleari"

13 Maggio 2022 - 09.35

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine della sua visita a Hiroshima, fa riferimento alla minaccia russa in termini di pericolo nucleare: “In questo momento, la sicurezza globale è minacciata. La Russia, uno Stato dotato di armi nucleari e membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, sta attaccando la nazione sovrana dell’Ucraina, facendo riferimenti vergognosi e inaccettabili all’uso di armi nucleari“.

“Questo non solo sta scuotendo la sicurezza dell’Europa, ma sta pericolosamente alzando la posta in gioco per il mondo intero”, ha aggiunto. “Lascio questo museo con un profondo sentimento di dolore e di orrore. La sofferenza e la devastazione che si sono verificate qui e a Nagasaki sono inquietanti, ancora oggi, settantasette anni dopo”, ha sottolineato Michel dopo aver visto le testimonianze del bombardamento atomico contro la città avvenuto durante la Seconda guerra mondiale.