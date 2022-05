Joseph Zen Ze-kiun, ecco chi è il cardinale arrestato a Hong Kong, attivista per i diritti cinesi

globalist

12 Maggio 2022 - 09.57

Joseph Zen Ze-kiun, nato a Shanghai nel 1932 da una famiglia cattolica, è partito per Hong Kong, allora colonia britannica, nel 1948, un anno prima della conquista comunista della terraferma.

Nel 1989, quando Zen e altri a Hong Kong assistettero alle proteste pro-democrazia guidate dagli studenti in Cina, prima che una brutale repressione militare in Piazza Tienanmen a Pechino provocasse molti morti.

Ha adottato un ruolo di attivista dopo essere stato nominato vescovo minore di Hong Kong nel 1996, l’anno prima che la Gran Bretagna cedesse il controllo della città a Pechino. Si è spesso attirato le ire dei leader comunisti cinesi, che lo hanno definito un “agente del Vaticano”.

Zen ha sostenuto il movimento pro-democrazia della città e ha criticato apertamente le proposte di legge contro la sovversione che i funzionari sono stati costretti ad accantonare. Ha fatto uno sciopero della fame di tre giorni per protestare contro un piano del governo per limitare l’influenza delle chiese nelle scuole finanziate con fondi pubblici.

Il vescovo minore ha assunto la guida della diocesi di Hong Kong nel 2002 e Papa Benedetto XVI l’ha nominato cardinale nel 2006, a suo dire come segnale dell’attenzione del Papa per la Cina. Zen si è ritirato dall’incarico di Hong Kong nel 2009.

Il cardinale Joseph Zen, il 90enne ecclesiastico cattolico arrestato dalla polizia di Hong Kong con l’accusa di sicurezza nazionale, è da tempo un acceso critico del controllo di Pechino sulla religione e del monopolio politico, nonché degli sforzi del Vaticano per raggiungere un accordo di collaborazione con il Partito Comunista al potere.

Zen ha lasciato una stazione di polizia su cauzione mercoledì sera dopo il suo arresto insieme ad altri ex amministratori del 612 Humanitarian Support Fund, che fornisce assistenza alle persone arrestate durante le proteste antigovernative del 2019. L’ex arcivescovo di Hong Kong non ha ancora commentato il suo arresto.

Secondo un comunicato della polizia, gli ex amministratori sono sospettati di aver messo in pericolo la sicurezza nazionale avanzando richieste a Paesi stranieri o ad agenzie d’oltremare e chiedendo l’imposizione di sanzioni alla Regione amministrativa speciale di Hong Kong.

Ampiamente condannati all’estero, gli arresti sono il risultato di una campagna volta a reprimere ogni forma di dissenso in città, in base alla vasta legge sulla sicurezza nazionale approvata nel 2020, un anno dopo che le autorità avevano soffocato le proteste pro-democrazia che mettevano in discussione il dominio cinese su Hong Kong.

La repressione sta penetrando sempre più nelle istituzioni economiche, religiose ed educative della città, da tempo rispettate, e nelle organizzazioni non governative, molte delle quali hanno chiuso le loro attività a Hong Kong. Al momento del passaggio dalla Gran Bretagna alla Cina nel 1997, alla città era stato promesso di mantenere la libertà di parola, di riunione e l’indipendenza giudiziaria, ma secondo i critici Pechino ha rinnegato le sue garanzie.

In passato Zen aveva cercato di costruire ponti con la Chiesa cattolica cinese controllata dal partito, visitando seminari approvati da Pechino nella Cina continentale. Ma ha anche detto che quelle esperienze gli hanno mostrato la mancanza di libertà religiosa in Cina e hanno alimentato una profonda sfiducia nel partito al potere, ufficialmente ateo.

La Cina ha interrotto le relazioni con la Santa Sede nel 1951, dopo che il partito ha preso il potere e ha fondato la propria Chiesa. I sacerdoti stranieri furono espulsi e molti dei loro colleghi cinesi trascorsero decenni in prigione o nei campi di lavoro.

Negli ultimi anni, il Vaticano, in particolare sotto Papa Francesco, è stato desideroso di raggiungere un accordo con il governo cinese e di unire le chiese.

Zen è stato particolarmente critico nei confronti dei tentativi di alcuni in Vaticano di raggiungere un accordo con il partito sulla nomina dei vescovi nel continente, un potere tradizionalmente esercitato dalla Santa Sede che Pechino rivendica per sé.

Nel 2018 ha avvertito che un accordo tra Vaticano e Cina che cedesse troppa autorità a Pechino metterebbe i seguaci cattolici del Paese in una grande “gabbia per uccelli”.

Il governo comunista vuole solo che la Chiesa si arrenda, perché vuole il controllo completo, non solo della Chiesa cattolica ma di tutte le religioni”, ha detto Zen all’epoca.

Secondo quanto riferito, nel 2018 è stato raggiunto un tacito accordo in base al quale la Cina ha sottoposto i nomi al Vaticano per l’approvazione, ma ciò ha avuto un impatto poco percettibile sulle relazioni tra le parti. Zen ha accusato la Santa Sede di aver svenduto i cattolici clandestini che sono rimasti fedeli al Vaticano.

Zen, un frequente blogger, ha scritto di aver fatto un viaggio disperato a Roma nel tentativo personale di impedire che un vescovo clandestino fosse sostituito da uno scomunicato favorito da Pechino.

Il portavoce vaticano, Matteo Bruni, ha dichiarato mercoledì che la Santa Sede “ha appreso con preoccupazione la notizia dell’arresto del cardinale Zen e segue con estrema attenzione l’evolversi della situazione”.

Zen ha un grande peso politico in una città dove i cristiani sono una minoranza ma molti occupano posizioni d’élite, in particolare nel governo e nell’istruzione.

Mercoledì è stata arrestata anche la cantante-attrice Denise Ho, che si è espressa apertamente su una serie di questioni, dal movimento pro-democrazia ai diritti LGBTQ.

In precedenza, la Ho era stata bandita dalla Cina continentale e aveva perso le sue sponsorizzazioni commerciali dopo aver sostenuto pubblicamente la spinta del 2014 per l’estensione dei diritti democratici, nota come Movimento degli ombrelli.

A dicembre, Ho era stata arrestata dopo che la polizia aveva fatto irruzione in un sito di notizie online indipendente del cui consiglio di amministrazione aveva fatto parte, accusandola di cospirazione per la pubblicazione di una pubblicazione sediziosa.