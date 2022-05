Ucraina, la Camera Usa dice sì al pacchetto di 40 miliardi di dollari per gli aiuti militari a Kiev

globalist

11 Maggio 2022

Via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, con 368 voti a favore e 57 contrari, al pacchetto da 39,8 miliardi di dollari di aiuti militari, economici e umanitari per l’Ucraina voluto dal presidente Joe Biden. A votare ‘no’ sono stati 57 deputati repubblicani. Si attende ora il passaggio al Senato. “Il popolo ucraino sta combattendo la battaglia per la sua democrazia e anche per la nostra”, ha detto la speaker Nancy Pelosi.

La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha parlato di un “passo fondamentale” con un “messaggio chiaro, bipartisan all’Ucraina, alla Russia e al mondo”, ovvero “gli Stati Uniti sono con gli ucraini che difendono la loro democrazia dall’aggressione russa”. Finora, ha aggiunto, “la nostra assistenza, insieme ai contributi dei nostri alleati e partner, è stata fondamentale per aiutare gli ucraini a vincere la battaglia per Kiev e difendere le loro libertà”.

Intanto Putin. La Russia vincerà in Donesk. Ne è sicuro il presidente Vladimir Putin che si è congratulato attraverso un telegramma con il capo della Repubblica Popolare autoproclamata di Donetsk, Denis Pushilin, per la festa nazionale della Repubblica di oggi. Nel telegramma, pubblicato sul sito del Cremlino, ha scritto: “Sono fiducioso che i nostri sforzi congiunti ci permetteranno di superare ogni ostacolo e ottenere una vittoria”. Lo riferisce la Tass.