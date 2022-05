Ucraina, il sindaco di Kiev: "La qualità dell'aria è peggiorata a causa dei numerosi incendi"

globalist

10 Maggio 2022 - 11.19

Preroll

Il sindaco della capitale Vitaly Klitscho, ha evidenziato come, stamattina a Kiev, si osservi un deterioramento della qualità dell’aria. In particolare, nei distretti di Sviatoshynskyi, Obolonskyi e Podilskyi”. Klitscho su Telegram spiega che la causa sono “gli incendi boschivi nella regione di Kiev. In particolare nel distretto di Bucha, dove stanno bruciando le torbiere e ci sono incendi anche vicino a diversi villaggi”.



OutStream Desktop

Top right Mobile

Mentre prosegue il lavoro del Servizio statale di emergenza e delle squadre dei vigili del fuoco, per spegnere i roghi divampati nei luoghi che erano stati temporaneamente occupati dai russi, Klitscho raccomanda alla popolazione “di chiudere bene le finestre e non restare in strada senza motivo, se c’è fumo o odore di fumo in zona”.