La Norvegia annuncia: "Aumenteremo l'export di gas dell'8%"

globalist

9 Maggio 2022 - 16.29

Preroll

Il Ministro dell’energia norvegese ha dichiarato che l’export di gas dalla Norvegia è destinato ad aumentare dell’8% quest’anno, per un totale di 122 miliardi di metri cubi, forse battendo un record stabilito 5 anni fa, con il Paese scandinavo che ha aumentato le consegne in mezzo a una carenza in Europa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Se una parte dell’aumento proverrà dall’imminente riavvio dell’impianto GNL di Hammerfest – che nel 2020 è stato disattivato a seguito di un incendio – la maggior parte proverrà dall’aumento delle esportazioni di gasdotti, ha spiegato Terje Aasland in una conferenza sull’energia.

Middle placement Mobile

Equinor e altre compagnie petrolifere in Norvegia quest’anno hanno cercato di aumentare la produzione, poiché la guerra in Ucraina ha causato una crisi energetica in tutta Europa. Le previsioni ufficiali pubblicate all’inizio dell’anno hanno mostrato che la Norvegia per il 2022 aveva pianificato di esportare 115 miliardi di metri cubi, un valore inferiore rispetto al record di 122,37 miliardi di metri cubi esportati nel 2017, ma che ora sta per essere superato.

Dynamic 1

“Non sarò sorpreso se, quando ci incontreremo di nuovo qui all’inizio del 2023, potremo concludere che il record del 2017 sarà stato battuto”, ha detto Aasland. La Norvegia invia il suo gas principalmente ai terminali di ricezione in Gran Bretagna, Germania, Francia e Belgio, ed entro la fine dell’anno aprirà anche un nuovo gasdotto verso la Polonia.