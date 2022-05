Ucraina, il capo dell'ufficio di presidenza: "Zelensky e Putin si incontrino per risolvere le questioni del Donbass"

globalist

6 Maggio 2022 - 15.48

Preroll

Il capo dell’ufficio di presidenza ucraina Andriy Yermak in un’intervista con RBC ha dettato le possibili condizioni per la fine della guerra, tra cui il ritiro completo delle truppe russe e un incontro tra Zelensky e Putin per risolvere le questioni legate alle regioni di Donetsk e Lugansk.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Oggi l’obiettivo prioritario è porre fine alla guerra e che le truppe russe si ritirino almeno dai confini del 23 febbraio. Lugansk, Donetsk e Crimea sono le questioni chiave, che devono essere oggetto di colloqui tra i due presidenti. Il presidente dell’Ucraina è pronto a sedersi e parlare”, ha detto Yermak. Chiarendo comunque che l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina non sono in discussione.

Middle placement Mobile

“Abbiamo i nostri territori, la domanda è come li riprenderemo. Quindi, per quanto possibile, siamo pronti a sederci e parlare oggi. Ma tale conversazione è adeguata solo se torniamo da dove abbiamo iniziato, il 23 febbraio, e poi parleremo di cosa accadrà. Abbiamo continuamente affermato che tali questioni devono essere oggetto di colloqui tra il presidente Zelensky e il presidente Putin”, ha osservato Yermak.

Dynamic 1

Ukrinform ricorda che nei giorni scorsi Zelensky, parlando con i giornalisti, aveva insistito sulla necessità di un faccia a faccia con Putin perché – aveva spiegato – lo scambio di informazioni attraverso mediatori non sarebbe stato proficuo.