Jill Biden parte per Romania e Slovacchia per incontrare gli sfollati ucraini

6 Maggio 2022 - 11.05

Jill Biden, la First Lady americana sta per partire alla volta dell’Europa, per visitare Romania e Slovacchia. Durante la sua visita, spiega la Casa Bianca, incontrerà militari degli Stati Uniti, il personale dell’ambasciata statunitense, genitori e bambini ucraini sfollati, operatori umanitari ed educatori. Nella festa della mamma, incontrerà madri e bambini ucraini che sono stati costretti a fuggire dal loro paese d’origine a causa della guerra di Putin.

La First Lady visiterà venerdì la base aerea di Mihail Kogalniceau in Romania, dove incontrerà i militari statunitensi.

In serata, la First Lady si recherà a Bucarest, in Romania. Sabato Jill Biden incontrerà i membri del governo della Romania, il personale dell’ambasciata statunitense, gli operatori umanitari e gli educatori che stanno aiutando a insegnare ai bambini ucraini sfollati e a integrarli in un ambiente scolastico stabile e sicuro. Si recherà quindi a Bratislava, in Slovacchia, per incontrare il personale dell’ambasciata statunitense.

Domenica 8 maggio, in occasione della festa della mamma, la First Lady si recherà a Kosice e Vysne Nemecke, in Slovacchia, per incontrare rifugiati, operatori umanitari e slovacchi locali che sostengono le famiglie che hanno cercato rifugio in Slovacchia durante questa crisi. Lunedì 9 maggio la First Lady incontrerà i membri del governo slovacco prima di partire per gli Stati Uniti.