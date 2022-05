Ucraina, la procuratrice generale: "Dall'inizio dell'invasione russa morti quattromila civili e tra loro 221 bambini"

globalist

5 Maggio 2022 - 17.14

Guerra in Ucraina, come in ogni guerra moderna le principali vittime sono i civili. “Oggi è importante questa scelta di campo della comunità internazionale a favore dell’Ucraina in questa guerra brutale”.

Lo ha detto la procuratrice generale in Ucraina, Iryna Venediktova, intervenendo in video collegamento con la Conferenza internazionale dei procuratori dei Paesi del Consiglio d’Europa e degli Stati osservatori e del Mediterraneo, in corso a Palermo.

Secondo i dati forniti dalla procuratrice, ci sarebbero già 4mila vittime tra i civili, di cui 221 bambini, mentre oltre 400 bimbi sarebbero feriti. Gli obiettivi civili colpiti sarebbero 5.100, tra cui 300 strutture sanitarie.