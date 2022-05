Denis Volkov, chi è il sondaggista sgradito a Putin ospite stasera a Piazzapulita

globalist

5 Maggio 2022 - 19.47

Chi è Denis Volkov, ospite stasera a Piazzapulita? Volkov è un sociologo e ricercatore del Levada Center, un’agenzia russa di sondaggi indipendente con sede a Mosca. Il 5 settembre scorso, il Ministro della Giustizia ha affibbiato a Volkov l’etichetta di ‘agente straniero’.

Denis Volkov fu accusato infatti di far parte di una società che accetta fondi da parte di stati stranieri. Il sondaggista è sicuramente poco gradito al Cremlino e fa parte di una lista sempre più ampia di giornalisti e personalità russe che Putin non ha esitato a etichettare come ‘traditori’.