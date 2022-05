Passioni, fobie, mire imperiali: il vero volto di Vladimir Putin

Umberto De Giovannangeli

4 Maggio 2022 - 14.17

La manipolazione della Storia non è un accessorio nell’armamentario muscolare russo. Ne è un pilastro fondamentale. E’ il vero volto di Putin. E a coglierlo, con una sensibilità che nasce da un tragico vissuto che ha segnato indelebilmente la memoria storica di un popolo e che è alla base della nascita di uno Stato, è Israele.

Il vero volto di Putin

Globalist ne dà conto oggi riprendendo un editoriale di Haaretz, il giornale progressista di Tel Aviv.

“Chiunque sia rimasto scioccato dalle parole del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov che “Hitler aveva sangue ebreo” e che “i più ardenti antisemiti sono di solito ebrei”, apparentemente non stava prestando attenzione alla propaganda russa degli ultimi mesi, che accusa abitualmente l’Ucraina di essere sotto il controllo di una “giunta neonazista”.

Al di là dell’assurdità dell’affermazione che il governo dell’Ucraina – che è guidato da un presidente ebreo, Volodymyr Zelenskyy, e dove gli ebrei occupano molte posizioni chiave – è “nazista”, il fatto è che questa accusa è stata a lungo sentita come un modo per giustificare l’invasione russa e i sistematici crimini di guerra. Essa testimonia il carattere del regime russo e di coloro che lo dirigono, anche prima che Lavrov facesse le sue osservazioni.

La condanna espressa dal primo ministro israeliano Naftali Bennett e dal ministro degli Esteri Yair Lapid è troppo poco e troppo tardi; essi ignorano il fatto che Lavrov è il fedele portavoce del presidente russo, Vladimir Putin. Il mito che è stato coltivato per molti anni dagli oligarchi, da quelli vicini al Cremlino e da politici populisti come Benjamin Netanyahu, secondo cui Putin è davvero un amico di Israele e “buono per gli ebrei”, avrebbe dovuto essere esploso molto tempo fa.

Un dittatore che opprime il suo popolo, manda il suo esercito a bombardare i siriani, invade i suoi vicini e minaccia la pace mondiale non può essere un bene per gli ebrei o per Israele. Lo Stato d’Israele, che si considera l’erede morale delle vittime e dei sopravvissuti dell’Olocausto, non può stare in disparte quando la storia ebraica viene distorta per giustificare le atrocità che la Russia sta commettendo sul suolo ucraino. Di condanne, non c’è fine. Israele può salvarsi dall’imbarazzo della “neutralità” che ha adottato e unirsi ai suoi alleati in Occidente imponendo sanzioni economiche alla Russia e fornendo armi all’Ucraina, che sta eroicamente contrastando l’invasione russa.

Non si tratta solo di correggere un difetto morale della politica estera israeliana. Il lento progresso dell’invasione russa mette in discussione i presupposti israeliani sul potere militare e politico russo e la sua capacità di negare a Israele la libertà di attaccare obiettivi iraniani nei cieli della Siria.

La guerra in Ucraina non è un evento passeggero. Ha riunito le democrazie del mondo, anche se tardivamente, per agire contro il populismo tirannico e omicida della Russia e dei suoi alleati. Il giusto posto di Israele in questa guerra deve essere chiaro. Israele non ha nulla da guadagnare dall’amicizia con dittatori che distorcono l’Olocausto per i loro bisogni distruttivi. Certamente non ora, dopo che Putin e Lavrov hanno rivelato il loro vero volto”.

Così l’editoriale di Haaretz.

Memoria, geopolitica e sicurezza.

Un intreccio complesso, che bene inquadra, sempre su Haaretz Chuck Freilich. Ex consigliere israeliano per la sicurezza nazionale, Freilich è autore di Israeli National Security: a New Strategy for an Era of Change (“Sicurezza nazionale israeliana: una nuova strategia per un’era di cambiamento”) e di prossima uscita Israel and the Cyber Threat: How the Startup Nation Became a Global Cyber Power (“Israele e la minaccia cibernetica: come la nazione startup è diventata una potenza cibernetica globale”).

“Mentre scrivo, le sirene dei raid aerei hanno appena suonato il loro cupo e inquietante lamento annuale in tutto Israele in memoria dei sei milioni di ebrei sterminati dai nazisti. Il fatto che gran parte dell’Olocausto abbia avuto luogo in Ucraina ha reso la Giornata della Memoria di quest’anno particolarmente toccante.

Alcuni hanno criticato la risposta di Israele alla guerra come carente. Un editoriale del Washington Post ha individuato Israele e una manciata di altri stati, per aver apparentemente equivocato.

Il presidente ucraino Zelenskyy ha castigato Israele, in un discorso alla Knesset, accusando che “l’indifferenza uccide”. Un articolo pungente dell’ex ministro degli Esteri israeliano, Shlomo Ben-Ami, noto da tempo per la sua saggezza e moderazione, è così inquietante che vale la pena citarlo testualmente:

“Come può questo rifugio per i sopravvissuti all’Olocausto accettare il vile uso del termine ‘nazista’ da parte di Putin per descrivere Zelensky – i cui parenti hanno combattuto le forze di Hitler e sono morti per mano loro? La scelta dovrebbe essere facile. È tra l’accettazione tattica della Russia della libertà di operazione dell’aviazione israeliana in Siria e l’alleanza strategica, morale e politica a lungo termine di Israele con gli Stati Uniti e l’Occidente…

“Gli israeliani tendono a vedere tutte le loro guerre come ‘esistenziali’ e le considerazioni etiche come lussi che non possono permettersi. Ma ci sono momenti in cui la moralità e la realpolitik si allineano…”.

A livello emotivo, è quasi impossibile non essere d’accordo con Ben-Ami. I leader nazionali, tuttavia, come lui sa molto meglio di molti altri, devono prendere decisioni critiche sulla sicurezza sulla base di considerazioni fredde e razionali. È anche lontano dall’essere chiaro che la risposta di Israele sia stata veramente carente, o che la moralità e la realpolitik siano allineate come lui sostiene. Israele non è certo l’unico paese che ha cercato di bilanciare un impegno morale verso un’Ucraina libera e democratica, con le proprie considerazioni strategiche. Gli Stati Uniti si sono alzati all’ora e hanno risposto in modo massiccio, onorando le migliori tradizioni americane. Tuttavia, ha imposto chiari limiti su ciò che avrebbe fatto.

Ha annunciato fin dall’inizio che non avrebbe difeso direttamente l’Ucraina, uno stato non Nato, o dispiegato truppe sul suo territorio, e avrebbe fatto tutto il possibile per evitare un conflitto diretto con la Russia. La scala e la sofisticazione dell’assistenza militare degli Stati Uniti sono cresciute man mano che il conflitto si è evoluto e gli Stati Uniti sono diventati più fiduciosi nella loro capacità di sostenere l’Ucraina senza causare uno scontro con la Russia.

La Francia ha adottato un approccio di basso profilo fin dall’inizio, fornendo una modesta assistenza economica e un aiuto militare minimo. Il presidente Macron ha dichiarato che un conflitto diretto con la Russia rimane una “linea rossa”. La Germania ha superato le sue inibizioni iniziali e ora sta fornendo all’Ucraina un aiuto militare limitato, ma il cancelliere Scholz ha recentemente avvertito che l’invio di armi pesanti potrebbe innescare un conflitto più ampio. Come il suo omologo francese, Scholz ha sottolineato l’importanza di evitare un confronto diretto con una “superpotenza altamente armata”.

L’UE, nel suo complesso, rimane dipendente dal petrolio e dal gas russo e di conseguenza ha respinto un’ulteriore espansione delle sanzioni. Alla fine di aprile, stava ancora pagando alla Russia 1,1 miliardi di dollari ogni giorno per l’energia.

Il Giappone, che dipende dalla Russia per l’8% della sua energia elettrica, sostiene di non poter tagliare i legami energetici con essa. All’inizio di aprile, Tokyo aveva fornito all’Ucraina un modesto valore di 28 milioni di dollari in cibo, medicine e attrezzature protettive. La Corea del Sud ha fornito solo un misero 800.000 dollari in aiuti militari e umanitari non letali, alla fine di aprile, e ha rifiutato una richiesta per un sistema antiaereo, anche se successivamente ha promesso altri 30 milioni di dollari.

L’Irlanda e la Nuova Zelanda hanno fornito aiuti non letali. Il primo ministro israeliano Naftali Bennett e il ministro degli Esteri Yair Lapid sono stati probabilmente un giorno o due indietro rispetto alla comunità internazionale nel condannare l’invasione russa, ma non più di questo. Hanno anche adottato un approccio coordinato, dove Bennett ha intenzionalmente parlato in termini più cauti ed equilibrati, progettati per minimizzare il colpo agli interessi di Israele nei confronti della Russia, mentre Lapid è stato vocalmente critico, accusando apertamente la Russia di crimini di guerra.

A livello diplomatico, Israele ha votato a favore di due risoluzioni dell’Assemblea Generale che condannano la Russia, ma non ne ha approvata una nel Consiglio di Sicurezza, mentre ha sostenuto la richiesta di rimozione della Russia dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

A livello diplomatico, Israele ha votato a favore di due risoluzioni dell’Assemblea Generale che condannano la Russia, ma non ne ha approvata una nel Consiglio di Sicurezza, mentre ha sostenuto la richiesta di rimozione della Russia dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Israele ha recentemente modificato il suo precedente rifiuto di fornire assistenza militare di qualsiasi tipo e ha annunciato che fornirà equipaggiamento protettivo, come caschi e giubbotti. Secondo quanto riferito, conduce una cooperazione di intelligence con l’Ucraina e ha anche partecipato a un forum internazionale guidato dagli Stati Uniti progettato per fornire assistenza militare e di altro tipo.

Israele ha, tuttavia, rifiutato di fornire armi, comprese le ripetute richieste ucraine, alcune precedenti la guerra, per il sistema di difesa aerea Iron Dome.

La Russia, almeno, non ha dubbi su da che parte sta Israele, e ha espresso chiaramente e minacciosamente il suo disappunto. Ha affermato che i due paesi sono “ancora” amici, ma che si aspetta di più, e ha implicitamente avvertito la sua capacità di limitare la libertà di manovra dell’aviazione israeliana sui cieli siriani.

Mosca ha inoltre trovato il momento giusto per condannare l’occupazione israeliana delle alture del Golan, ha dato la colpa delle recenti violenze a Gerusalemme proprio a Israele, ha accusato Israele di cercare di distrarre l’attenzione internazionale dal conflitto israelo-palestinese e ha assicurato ai palestinesi il suo sostegno diplomatico. Non c’è bisogno di parlare russo per capire il messaggio.

Israele ha ottime ragioni strategiche per cercare di evitare una spaccatura con la Russia, di natura molto simile a quelle delle grandi potenze di cui sopra. La Russia è il principale alleato dell’Iran e un attore cruciale nella questione nucleare, soprattutto perché le prospettive di un nuovo accordo si affievoliscono. La Russia e l’Iran sono le due principali forze di potere in Siria, dove quest’ultimo sta cercando di stabilire una base operativa avanzata contro Israele e che usa come stazione di passaggio per consegnare armi potenzialmente in grado di cambiare il gioco a Hezbollah, la più grande minaccia di Israele oggi.

Con l’acquiescenza russa, Israele ha avuto relativamente successo fino ad oggi nel contenere questi sforzi, ma sta combattendo una battaglia in salita – e forse anche perdente.

A meno che gli Stati Uniti non approfittino della nuova situazione per ripristinare il loro primato in Medio Oriente, la Russia rimarrà la principale superpotenza della regione e l’unico parziale contrappeso alla crescente influenza dell’Iran in Siria. Mosca ha aiutato, anche se in misura più limitata di quanto promesso, a tenere sotto controllo la situazione e a tenere le forze iraniane ed Hezbollah lontane dal confine di Israele.

Questo può cambiare, in peggio, in qualsiasi momento a scelta della Russia. Le armi di fabbricazione russa hanno anche avuto una brutta tendenza a finire nelle mani di Hezbollah, nonostante le smentite russe.

È facile liquidare il bisogno di Israele di libertà aerea sulla Siria come una tattica meschina.

Hezbollah ha già circa 150.000 razzi forniti dall’Iran e puntati su Israele dal Libano, e l’Iran sta cercando di costruire una presenza di Hezbollah in Siria, oltre alle proprie capacità aeree, terrestri e navali. Questa non è una tattica meschina, ma potenzialmente la minaccia più devastante che il fronte interno e le retrovie militari israeliane abbiano mai affrontato.

I critici devono anche essere preparati a dare la devastante notizia alla famiglia di un pilota, o a spiegare le ramificazioni se un F-35 viene abbattuto. Devono essere preparati a curare un gran numero di civili feriti e a seppellire i morti in caso di un grande attacco missilistico di Hezbollah contro Israele.

Quasi il 15% della popolazione israeliana è nata nell’ex Unione Sovietica, o ne è discendente, e ci sono ancora circa 800.000-900.000 ebrei in Russia e Ucraina. La capacità di mantenere continui legami con le comunità di entrambi i paesi e soprattutto la questione dell’emigrazione ebraica (aliyah) rimangono di importanza critica per Israele.

Per tutte queste ragioni, Israele ha ragione a cercare di evitare un confronto con la Russia, specialmente in un momento in cui è giù e particolarmente sensibile e aggressivo.

In pratica, la posizione di Israele sulla questione è chiara a chiunque voglia guardare. Non è stato un caso di leadership drammatica, ma è stato alla pari con la risposta internazionale. La questione è cosa potrebbe fare di più, ora che la risposta internazionale è aumentata.

Alcuni hanno suggerito che Israele fornisca all’Ucraina armi difensive, comprese le capacità informatiche, una di quelle idee che suonano bene in teoria, ma non reggono nella pratica. In realtà ci sono poche differenze tra armi difensive e offensive e quelle che apparentemente rientrano in una categoria, possono avere usi importanti nell’altra. La differenza tra armi informatiche offensive e difensive consiste in poche righe di codice. Non più.

L’interesse professato dall’Ucraina (anche se ora più smorzato) per il sistema di difesa aerea Iron Dome, nonostante la sua utilità limitata per i suoi scopi, riflette probabilmente un desiderio di trascinare Israele nel pantano, non meno che la necessità militare. Nella misura in cui Iron Dome potrebbe rivelarsi efficace per l’Ucraina, sarebbe perché ha abbattuto aerei da combattimento o missili russi. Questo è improbabile che sia percepito come una capacità difensiva benigna a Mosca.

Nel cercare un equilibrio appropriato tra gli imperativi strategici e morali di Israele, i suoi leader devono evitare la trappola concettuale di pensare alla guerra in Ucraina in termini di Olocausto. La guerra è una tragedia e sono stati commessi orribili crimini di guerra, ma è purtroppo una in una lunga catena di guerre nella storia umana, non un caso di “Mai più”. L’Olocausto è stato un evento unico.

In uno sforzo disperato per promuovere la simpatia per la loro causa e per coinvolgere Israele e gli ebrei di tutto il mondo in un sostegno sfrenato, il presidente Zelensky e altri funzionari ucraini possono essere perdonati per il loro inconcepibile abuso del ricordo dell’Olocausto. Il fatto che Zelensky sia ebreo, comunque, e che membri della sua famiglia siano periti per mano dei nazisti, rende la sua distorsione dell’accuratezza storica ancora più egregia. Israele dovrebbe sostenere l’Ucraina per sfidare stoicamente queste dichiarazioni, non a causa di esse.

Va notato che l’abuso da parte della Russia della memoria dell’Olocausto è stato anche peggiore.

Oltre agli aiuti umanitari in corso, come cibo e vestiti, e abbigliamento protettivo, ci sono almeno tre aree in cui Israele eccelle e potrebbe dare un grande contributo. In primo luogo, espandendo il già significativo aiuto medico di Israele, inviando squadre di ricerca e salvataggio dal Comando del Fronte Interno per aiutare a trovare i sopravvissuti tra le macerie, e conducendo un ponte aereo per far volare via i rifugiati, ebrei o altro, sia verso Israele che verso località preferite in Europa.

La storia nazionale di Israele, e l’esperienza del popolo ebraico, gli impongono un peso morale speciale, che deve sempre pesare con la massima gravità, ma Israele non può e non deve cercare di essere in prima linea in ogni questione internazionale.

Per tutti gli enormi miglioramenti che hanno avuto luogo nella sua sicurezza nazionale negli ultimi decenni, Israele rimane una nazione sotto scacco, che combatte ancora contro nemici che cercano la sua estinzione e che sfruttano ogni opportunità di confronto, come gli eventi delle ultime settimane hanno chiaramente dimostrato ancora una volta. A volte la parte migliore del valore è sostenere silenziosamente, ma chiaramente, gli sforzi guidati da altri”, conclude Freilich.

Interessi e valori. Una difficile quadratura del cerchio. Non solo per Israele.