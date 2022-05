Usa, la Corte suprema vuole annullare il diritto all'aborto: l'indiscrezione è clamorosa. Ecco cosa sta accadendo

globalist

3 Maggio 2022 - 09.39

La Corte suprema intende votare per annullare la legge del 1973 che garantisce il diritto all’aborto negli Stati Uniti. Lo rivela Politico, che ha ottenuto in esclusiva una bozza scritta dal giudice Samuel Alito sul parere della maggioranza dei saggi. Il documento è un ripudio “totale e fermo” della storica sentenza Roe vs Wade.

“Riteniamo che ‘Roe e Casey’ debba essere annullata”, si legge nella bozza intitolata “Parere della Corte”.

Il documento, classificato come “prima bozza” del “Parere della Corte”, è appunto firmato dal giudice di orientamento conservatore Samuel Alito, e pare materializzare i timori dei Democratici, che da anni paventano una reinterpretazione in senso restrittivo del diritto all’aborto da parte della Corte Suprema a maggioranza conservatrice.

Se da un lato i Democratici hanno reagito alla divulgazione del documento con una immediata denuncia del suo orientamento giuridico, i conservatori hanno invece puntato l’indice contro la gravità della divulgazione del documento da parte di ignoti: un episodio senza precedenti nella storia dei processi deliberativi della Corte Suprema.

La fuga di notizie ha innescato proteste e diversi dimostranti si sono riuniti, nella notte, all’esterno della Corte per contestare la decisione. Alcuni si sono seduti silenziosamente a terra davanti a una fila di candele accese. Altri si sono messi in cerchio, urlando slogan contro il pronunciamento.