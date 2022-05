Giorgia Meloni, Salvini fa ancora l'offeso: "Io l'imbucato non lo faccio"

globalist

2 Maggio 2022

Salvini fa ancora l’offeso con Giorgia Meloni e non lo nasconde più. In Sicilia “noi siamo impegnati per ricomporre, su Musumeci i tre quarti della coalizione dicono no, evidentemente c’è un problema, io dico che saremo compatti, io cerco l’unità. Ma qualcun altro, un giorno sì e un giorno no, dice ‘potremo andare da soli'”. Così Matteo Salvini, a margine di una iniziativa a Monza, sul tema delle amministrativi in Sicilia, dove il centrodestra resta diviso.

“Io avrei offerto il caffè – dice poi sul mancato incontro con Meloni a Milano – ma hanno detto che sarei stato un imbucato, e io non vado da imbucato da nessuna parte, il caffè me lo sono preso da solo, quando avranno voglia ci vedremo…”.