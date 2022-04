Spazio, la Russia lascerà la Iss: top secret la data, preavviso di un anno per i partner

globalist

30 Aprile 2022 - 17.16

La Russia non parteciperà più alla Stazione spaziale internazionale. La decisione del governo prevede che la data di uscita non sarà resa pubblica, ma che i partner verranno avvertiti un anno prima per potersi riorganizzare.

Lo ha annunciato il numero uno dell’Agenzia spaziale russa, Roscosmos, Dmitri Rogozin. “Abbiamo redatto le nostre proposte, come ho già detto, e sono state trasmesse al governo e al presidente. La decisione è già stata presa. Non dobbiamo comunicarla pubblicamente, posso dire solo una cosa, in accordo con i nostri impegni, informeremo i nostri partner della fine del nostro lavoro sulla Iss un anno prima”, ha detto Rogozin al canale televisivo Rossiya-24