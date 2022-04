Ucraina, il sindaco di Kiev contro Schroeder: "Amico di Putin, l'Occidente deve sanzionarlo"

globalist

25 Aprile 2022 - 12.12

Gerhard Schroeder, ex cancelliere tedesco, in una recente intervista al New York Times ha confermato i buoni rapporti con Vladimir Putin, dovuti anche al suo ruolo di dirigente in Gazprom. Una posizione che non è piaciuta agli ucraini, com’era logico aspettarsi.

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, ha chiesto che l’Occidente sanzioni l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder. Lo ha fatto in un’intervista a Bild, pubblicata oggi in prima pagina dal tabloid. “Tutti quelli che continuano a lavorare per il criminale di guerra Putin devono essere sanzionati duramente”.

Schroeder fa parte del “sistema Putin e per questo è corresponsabile della mattanza di donne e bambini in Ucraina”. Nell’intervista al New York Times, l’ex cancelliere socialdemocratico ha anche spiegato che lascerebbe i suoi incarichi nei colossi energetici russi soltanto se Putin tagliasse le forniture di gas alla Germania e all’Europa.