C'è stato un incontro segreto tra l'ex cancelliere tedesco Schröeder e Vladimir Putin

globalist

10 Marzo 2022 - 16.03

L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröeder si è recato a Mosca per incontrare Vladimir Putin: si tratta di un colpo di scena inaspettato, tanto che né la Bild, agenzia di stampa tedesca, né il governo tedesco, né l’Spd erano a conoscenza di questo incontro.

Secondo quanto riporta il giornale americano Politico, che ha divulgato per primo la notizia, Schröder è stato parecchio criticato in patria e all’estero per aver rifiutato di allentare gli stretti rapporti con Putin e Mosca anche dopo l’invasione dell’Ucraina.

Persino molti membri del suo staff si sono licenziati nelle scorse settimane, in seguito al suo rifiuto di abbandonare il ruolo di dirigenza all’interno dei colossi del gas Rosneft e Gazprom. Schröder, socialdemocratico, è stato cancelliere tedesco dal 1998 al 2005, predecessore di Angela Merkel. In seguito, ha fatto parecchi affari con la Russia.

Una fonte citata da Politico sostiene che l’Ucraina voleva vedere se Schröder può costruire un ponte di dialogo con Putin. Un incontro tra il Presidente russo e l’ex cancelliere era stato proposto settimana scorsa dall’ambasciatore ucraino in Germania, Andrij Melnyk.