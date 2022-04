Ucraina, Guterres incontra Erdogan: "Obiettivo comune porre fine alla guerra"

globalist

25 Aprile 2022 - 18.23

Antonio Guterres, Segretario generale dell’Onu e Recep Tayyip Erdogan, Presidente della Turchia si sono incontrati per discutere delle strategie legate alla crisi ucraina. Alla fine della discussione, con una nota hanno ribadito che “l’obiettivo comune” è quello di “porre fine” alla guerra in Ucraina “il prima possibile”. Domani, Guterres sarà a Mosca per un colloquio con il presidente russo, Vladimir Putin, mentre il 28 aprile è atteso a Kiev dove incontrerà il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

Guterres ed Erdogan hanno poi “sottolineato l’urgente necessità di un accesso efficace attraverso i corridoi umanitari per evacuare i civili e fornire l’assistenza tanto necessaria alle comunità colpite”, convenendo di rimanere in contatto per dare seguito alle iniziative in corso. I due hanno anche “discusso l’impatto della guerra in Ucraina su questioni regionali e globali, tra cui energia, cibo e finanza”.