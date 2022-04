Macron discorso da presidente: “Dobbiamo saper rispondere alla rabbia”

globalist

25 Aprile 2022 - 11.10

Preroll

Emmanuel Macron è stato rieletto all’Eliseo, è il primo presidente ad esser stato riconfermato dopo Jacques Chirac, che nel 2002 vinse al ballottaggio contro il padre di Marine Le Pen. Il suo primo discorso da presidente rieletto, Macron l’ha dedicato al periodo di crisi che sta attraversando la Francia e il mondo in generale, puntando il dito verso l’inevitabile rabbia sociale che si sta sviluppando.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Dobbiamo rispondere in modo efficace alla rabbia che è stata espressa. Penso anche a tutti i nostri connazionali che si sono astenuti, il loro silenzio ha significato un rifiuto di scegliere, al quale anche noi dobbiamo rispondere, ritiene il presidente rieletto. Infine, penso a coloro che hanno votato per Marine Le Pen, che questa sera saranno delusi”.

Middle placement Mobile

“Sin dall’inizio vi ho chiesto di non fischiare mai – ha detto Macron ai suoi sostenitori, chiedendo di non fischiare per l’avversaria – perché, d’ora in poi, non sono più il candidato di un campo ma il presidente di tutti. So che per molti dei nostri connazionali che hanno scelto l’estrema destra, la rabbia ei disaccordi che li hanno portati a votare per questo progetto, ci obbligano a trovare una risposta. sarà la nostra responsabilità e il nostro progetto. Dobbiamo rispondere efficacemente alla rabbia che è stata espressa”.