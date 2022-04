Israele vuole organizzare l'incontro tra Putin e Zelensky: "Sarebbe un onore"

globalist

20 Aprile 2022 - 11.54

Preroll

Israele si offre per ospitare le trattative tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, nell’ottica di riprendere i negoziati interrotti dopo gli incontri in Turchia. A dichiararlo è stato l’ambasciatore israeliano in Russia, Alexander Ben Zvi in un’intervista alla Tass.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Devono prendere una decisione”, ha aggiunto, alludendo a Putin e Zelensky. Israele, ha proseguito, considererebbe “un grande onore” ospitare possibili colloqui. “Saremmo felici di ospitare un incontro di questo tipo a Gerusalemme”, ha sottolineato, aggiungendo che le delegazioni russa ed ucraina impegnate nei colloqui potrebbero a loro volta incontrarsi a Gerusalemme. “Ciò che è stato fatto in Turchia può essere fatto anche nel nostro paese”, ha dichiarato l’ambasciatore.