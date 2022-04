Charles Michel a Kiev: "Sosteniamo l'Ucraina perché vogliamo la sua vittoria"

globalist

20 Aprile 2022 - 19.03

Guerra in Ucraina, al momento nessuno parla più di negoziati. “Siamo determinati a fare tutto quello che possiamo per sostenere l’Ucraina, perché vogliamo la vittoria dell’Ucraina. Per questo useremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione”.

Con il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel “abbiamo discusso” della “futura adesione” dell’Ucraina all’Ue, che è “una priorità per il nostro Paese e per il nostro popolo”. Lo sottolinea il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa a Kiev con il presidente del Consiglio Europeo.

La conferenza è stata trasmessa in diretta via social e dai canali audiovisivi del Consiglio. “Stiamo aspettando – aggiunge Zelensky – abbiamo fatto tutto, abbiamo risposto a tutte le domande e abbiamo consegnato il questionario all’ambasciatore. Speriamo nel sostegno degli Stati membri e nel vostro sostegno personale”, perché l’adesione all’Ue “è un tema molto importante per il nostro Paese”, conclude.