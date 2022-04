globalist

18 Aprile 2022 - 09.31

“Combattere dieci anni? Non abbiamo tutto questo tempo“. In questo modo, sul suo canale di Telegram, il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha risposto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che aveva annunciato di essere pronto a combattere dieci anni per difendere l’integrità del suo Paese.

“Ho letto che Zelensky ha annunciato la sua disponibilità a combattere per altri dieci anni. Suvvia, non abbiamo tutto questo tempo. E’ stupido? Finiremo uno di questi giorni”, ha detto il leader ceceno.