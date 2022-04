Ucraina, gli Usa temono che Kiev possa avere poche armi per respingere la Russia nel Donbass

globalist

16 Aprile 2022 - 17.25

Secondo la Cnn, il governo americano è preoccupato per la possibilità che l’Ucraina possa avere una scorta ridotta di armi e munizioni per rispondere alla prossima offensiva russa nel Donbass.

Washington sta per questo affrettando l’invio di 18 obici da 155 mm con 40mila munizioni d’artiglieria, ma anche questo carico rischia di non bastare. Il ministro della Difesa Lloyd Austin e il capo degli Stati maggiori riuniti, generale Mark Milley, sono impegnati ogni giorno in telefonate con le controparti nella regione per incoraggiare un rapido invio di altre munizioni. All’inizio della settimana, il Pentagono ha organizzato una riunione con i Ceo degli otto principali produttori di armamenti per valutare come armare più velocemente l’Ucraina, senza provocare carenze nella difesa degli Stati Uniti e i paesi alleati.