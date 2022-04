globalist

Kiev è sicura che la Russia lancerà a breve nuove fake news riguardanti il presidente ucraino Zelensky, lo ha confermato il Parlamento tramite un avviso.

Secondo il governo centrale, il Cremlino diffonderà “Una dichiarazione falsa, nella quale il presidente esprimerà la sua posizione pessimista rispetto alle città ucraine, in particolare Mariupol”. Secondo il Centro per la sicurezza delle informazioni, il rischio che ciò possa avvenire in breve tempo è molto alto.