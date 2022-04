globalist

16 Aprile 2022 - 17.56

Per i sondaggi politici, il presidente uscente Emmanuel Macron è ancora in forte vantaggio sulla concorrente Marine Le Pen, a una settimana dal ballottaggio per le elezioni presidenziali.

Nonostante diversi sondaggisti avessero dato Le Pen in forte risalita, il distacco tra i due è ancora piuttosto ampio. Secondo gli ultimi rilevamenti, infatti, Macron si attesterebbe al 55.5% dei voti, contro il 44.5% della sua rivale all’Eliseo.