Putin pensa a destabilizzare i Balcani: la preoccupazione della Francia

15 Aprile 2022 - 15.15

L’ambasciatore di Francia in Italia Christian Masset teme che la crisi si possa allargare ai Balcani, precisando che “è un rischio che non può essere escluso. Ci sono tensioni nei Balcani occidentali e ingerenza da parte di Paesi extra comunitari, come ad esempio da parte della Russia, e c’è un rischio di manipolazione che non si può escludere. Per questo pensiamo – ha detto Masset all’Adnkronos – come presidenza di turno del Consiglio Ue, che sia necessario investire sui Balcani occidentali perché la loro stabilità è importante. Più Paesi di questa regione hanno una vocazione europea e quindi dobbiamo politicamente ed economicamente reinvestire sui Balcani occidentali”.

“Come presidenza di turno dell’Ue, stiamo organizzando una conferenza sui Balcani Occidentali a giugno, che precederà un vertice che dovrebbe essere svolto sotto la presidenza Ceca, successiva a quella francese”, sottolinea Masset.