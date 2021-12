Adorano Goebbels, esaltano Mladic, negano Auschwitz e Srebrenica. L'onda nera dei Balcani

Umberto De Giovannangeli

20 Dicembre 2021

Balcani, il regno dei neo negazionisti. Adorano Goebbels, si rifanno ad Eichmann. Auschwitz e Srebrenica per loro non sono mai esistiti.

Il regno nero

Di straordinario interesse è la ricostruzione storico-politica, su Haaretz, di Menachem Z. Rosensaft, vicepresidente esecutivo associato e consigliere generale del World Jewish Congress. Insegna il diritto del genocidio nelle scuole di legge della Columbia e della Cornell University. È autore di Poesie nate a Bergen-Belsen (Kelsay Books, 2021).

“I negatori dell’Olocausto, come i negatori del genocidio di Srebrenica, impiegano gli stessi metodi egregi – minimizzando gli eventi fino alla negazione vera e propria e infine alla glorificazione dei criminali di guerra condannati”.

Questo era l’acuto messaggio in una lettera inviata questo mese dal ministro degli esteri bosniaco Bisera Turkovic al suo omologo israeliano, il ministro degli esteri Yair Lapid. Stava informando Lapid che due partiti politici bosniaci che rappresentano, rispettivamente, serbi e croati bosniaci, hanno formato un’alleanza diabolica nel parlamento della Bosnia-Erzegovina nel tentativo di depenalizzare la negazione dei genocidi e dei crimini contro l’umanità in quel paese.

Questo sviluppo certamente preoccupante non dovrebbe sorprendere nessuno. Il fatto è che la negazione del genocidio viene sempre più brandita come una clava politica tattica, e questo è il caso nei Balcani oltre la Bosnia ed Erzegovina. Da anni ormai, elementi di estrema destra sia in Croazia che in Bosnia ed Erzegovina hanno fatto di tutto per cercare di ripulire le loro rispettive storie nazionali.

Gli ultra-nazionalisti croati in entrambi i paesi minimizzano, distorcono e in alcuni casi negano del tutto il ruolo croato e la responsabilità per un aspetto orribile dell’Olocausto; e nella Republika Srpska, l’entità costituente serba della Bosnia ed Erzegovina, ci sono sforzi diffusi e spesso coordinati per ripudiare categoricamente le determinazioni giudiziarie e morali stabilite che le truppe serbo-bosniache hanno perpetrato un genocidio a Srebrenica nel luglio 1995. Queste iniziative insidiose devono essere collocate nel loro contesto storico. Nel cosiddetto Stato Indipendente di Croazia, uno stato fantoccio nazista ricavato nel 1941 da quello che era stato il Regno di Jugoslavia, gli Ustaša, fanaticamente nazionalisti e separatisti, uccisero con aggressività e ardore centinaia di migliaia di serbi e decine di migliaia di ebrei, così come molti rom e antifascisti croati tra il 1941 e il 1945. Come parte del loro piano genocida, gli Ustaša stabilirono una rete di campi di concentramento infami per la loro brutalità, e paragonabili alla barbarie dei campi di sterminio tedeschi. Il più famoso di questi era Jasenovac, spesso chiamato “l’Auschwitz dei Balcani”, dove, secondo lo United States Holocaust Memorial Museum, furono uccisi tra 77.000 e 99.000 serbi, ebrei, rom e croati oppositori del regime ustascia. Arriviamo al 21° secolo e agli sforzi concertati da elementi della destra estremista croata per riabilitare e legittimare l’Ustaša, caratterizzando i suoi aderenti come patrioti piuttosto che come assassini a sangue freddo e criminali di guerra.

Nel 2016, per fare solo un esempio eclatante tra i tanti, Jakov Sedlar, un controverso regista croato, ha prodotto un film documentario intitolato “Jasenovac – la verità”, che ritraeva Jasenovac come un campo di lavoro benigno il cui numero di vittime era stato ampiamente esagerato. Dopo aver assistito alla prima del film, il ministro croato della cultura dell’epoca lo lodò come “il modo migliore per fare finalmente luce su una serie di luoghi controversi della storia croata”.Contemporaneamente, i politici croati e le figure culturali e sportive hanno fatto di tutto per trasformare il grido di battaglia degli Ustaša, “Za dom spremni! (“Per la patria: pronti!”) – analogo al Sieg Heil nazista – in uno slogan mainstream in modo da conferire un’aura contemporanea di legittimità agli Ustaša e ai loro attuali successori ideologici di estrema destra. Nel frattempo, i fatti riguardanti il genocidio di Srebrenica sono fermamente stabiliti. Nel corso di diversi giorni a partire dall’11 luglio 1995, le forze paramilitari serbo-bosniache comandate dal generale Ratko Mladic uccisero circa 8.000 uomini e ragazzi bosniaci musulmani di età compresa tra i 12 e i 77 anni dall’enclave di Srebrenica, in quello che il segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan ha poi definito “un crimine terribile – il peggiore sul suolo europeo dalla seconda guerra mondiale”. Le truppe della Republika Srpska hanno anche espulso con la forza e brutalmente circa 25.000 donne, bambini e anziani bosniaci da Srebrenica.

Invece di riconoscere la responsabilità per la carneficina, i politici ultra-nazionalisti della Republika Srpska e i loro accoliti hanno trascorso gli ultimi 26 anni a negare che ciò che ha avuto luogo a Srebrenica abbia costituito un genocidio e stanno invece fabbricando spudoratamente uno scenario alternativo – e falso.

Così, Milorad Dodik, il membro serbo della presidenza tripartita della Bosnia ed Erzegovina, ha definito il genocidio di Srebrenica un “mito fabbricato”, aggiungendo che i musulmani bosniaci “non avevano un mito, così hanno deciso di costruirne uno intorno a Srebrenica”. Più recentemente, Dodik ha raddoppiato, dichiarando categoricamente che “il genocidio non è avvenuto, i serbi non devono mai accettarlo”. Il ministro della difesa serbo Aleksandar Vulin ha osservato che “il popolo serbo è sopravvissuto al genocidio piuttosto che commetterlo”. E il presidente della Republika Srpska Zeljka Cvijanovic ha suggerito esplicitamente che l’uccisione di bosniaci da parte dei serbo-bosniaci a Srebrenica era una ritorsione per i precedenti “crimini di guerra contro i serbi” antiserbi, presumibilmente commessi dalle forze musulmane bosniache.

Allo stesso modo, enormi murales in tutta la Republika Srpska glorificano Mladic, che è stato condannato per genocidio dal Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia e sta scontando l’ergastolo. Questo è l’equivalente funzionale di trasformare Adolf Eichmann in un eroe popolare.

Diversi mesi fa, nel luglio 2021, una commissione presumibilmente “indipendente” nominata dalle autorità della Republika Srpska e guidata dall’israeliano Gideon Greif ha pubblicato un rapporto di più di 1.000 pagine che si scontra con le conclusioni inequivocabili e coerenti della Corte Internazionale di Giustizia e di numerosi panel del Tribunale Penale Internazionale che un genocidio è stato effettivamente perpetrato a Srebrenica.

Il rapporto di Greif, invece, getta ripetutamente i bosniaci come aggressori e i serbi bosniaci come vittime, in una riscrittura della storia che ricorda le giustificazioni del ministro della Propaganda del Terzo Reich Joseph Goebbels per l’antisemitismo tedesco nazista. Greif, che è diventato un bambino poster per la negazione del genocidio di Srebrenica, è particolarmente spregevole. Rivestendosi del manto del vittimismo ebraico, ha dichiarato, senza vergogna, alla televisione della Republika Srpska dopo aver presentato il suo rapporto su Srebrenica, che “sono ebreo, so cosa significa genocidio… Nessuno può dirmi cosa sia il genocidio, e questo evento non è stato un genocidio”.

Per non esagerare, il rapporto Greif, che ho precedentemente criticato in dettaglio, è un abominio fattuale e giurisprudenziale che porta la negazione del genocidio ad un nuovo livello.

La triste realtà è che Jasenovac e Srebrenica sono state tra le più famose manifestazioni di genocidio del XX secolo, ed entrambe sono state perpetrate da aderenti a ideologie etnonazionaliste estremiste indigene. Queste mentalità e i loro sostenitori sono ancora molto evidenti.

Di conseguenza, i continui tentativi sfacciati di negare e distorcere queste atrocità raccapriccianti a cui stiamo assistendo in Croazia, nella Repubblica Srpska e altrove non mostrano semplicemente la bancarotta morale e ideologica dei negatori del genocidio. Molto più minacciosamente, sono una chiara indicazione della resilienza e della rinascita dell’estremismo politico che ha fornito terreno fertile per il genocidio in primo luogo”.

Gli epigoni di Mladic

I serbobosniaci non si arrendono e continuano a dire no alla decisione dell’Alto rappresentante Onu – una carica stabilita al termine del conflitto jugolavo nel 1995 – Valentin Izko che nel mese di luglio ha annunciato che negare il genocidio di Srebrenica e inneggiare ai criminali di guerra sono due azioni da considerare criminali e pertanto punibili per legge. “Ho dovuto fare qualcosa, ho seguito la mia coscienza. Se sei in un paese dove i crominali di guerra vengono glorificati, non ci può essere un buon futuro”, le parole di Izko riferite dalla Bbc.

Nel giugno scorso il comandate dei serbi di Bosnia Ratko Mladic – che ebbe un ruolo di primo piano proprio nel genocidio di Srebrenica – è stato condannato all’Aja. Eppure sono molti i serbi di Bosnia che continuano a celebrarlo.

Milorad Dodik, il componente serbobosniaco della presidenza congiunta del paese ha detto che non accetterà la modifica al codice penale che rende punibile come crimine la negazione del gencidio e la glorificazione dei criminali di guerra. Ha anche lanciato una petizione per ottenere la derubricazione dei fatti di Srebrenica.

Nella città nel 1995 circa 8 mila prigionieri – uomini e ragazzini – musulmani furono uccisi dalle forze di Mladic.

Valentin Izko ha atteso di essere prossimo all’addio (ad agosto è stato sostituito dal suo successore tedesco) per compiere il passo della modifica del Codice penale. “Mi aspettavo queste reazioni – ha dichiarato all’emittente britannica – forse per un po’ ci saranno più scritte sui muri, mm prima o poi tutto questo finirà. I poster di Mladic a Srebrenica sono già spariti”.

Ricordare, un dovere.

Illuminante a tal proposito è un articolo di Tom Mockaitis pubblicato da The Conversation e in Italia da Internazionale ( (Traduzione di Andrea Sparacino).

Scritto nel luglio 2020 per il venticinquennale del massacro di Srebrenica, eccone alcuni brani: “Srebrenica è l’esempio di quali possono essere le conseguenze del nazionalismo estremista. In un momento in cui la xenofobia, i partiti nazionalisti e i conflitti etnici tornano a emergere in tutto il mondo, l’anniversario del massacro è quanto mai significativo. […] Nonostante le condanne storiche e la scrupolosa documentazione dei crimini contro l’umanità commessi in Bosnia, alcune persone in Serbia sostengono ancora che il genocidio non sia mai esistito.

Usando argomenti simili a quelli delle persone che negano il genocidio armeno o l’Olocausto, i nazionalisti serbi ribadiscono che il numero dei morti è esagerato, che le vittime erano combattenti o che Srebrenica è solo una delle atrocità commesse da tutti gli schieramenti coinvolti nel conflitto […] Srebrenica è la dimostrazione che qualsiasi tentativo di divedere i popoli in “noi” e “loro” dev’essere accolto con estrema preoccupazione e, potenzialmente, con un intervento internazionale. Il genocidio comincia sempre dalla stigmatizzazione dell’altro. In mancanza di ostacoli, il processo prosegue con la disumanizzazione e lo sterminio. […]. Ricordare i genocidi come quello di Srebrenica non impedirà che queste tragedie si verifichino ancora in futuro. Dopo il 1995 altri gruppi emarginati sono stati violentemente attaccati in paesi Sudan, Siria e Birmania. Oggi gli uiguri, minoranza musulmana in Cina, vengono chiusi nei campi di concentramento.

E sterilizzati. Ciò non toglie che il ricordo delle atrocità passate sia fondamentale, perché ci permette di riflettere, di onorare i morti, di celebrare gli elementi che uniscono l’umanità e di lavorare insieme per superare le divergenze. La memoria, inoltre, protegge l’integrità del passato dalle persone che vorrebbero correggere la storia per fare i propri interessi.

In questo senso la commemorazione di Srebrenica, venticinque anni dopo i fatti, potrebbe aiutarci in qualche misura a contrastare la logica malvagia dei crimini di massa in futuro”.

Ecco perché combattere i negazionismi non è solo un dovere morale verso i milioni di esseri umani che nei genocidi hanno perso la vita. Combatterli è soprattutto un investimento sul futuro. Un futuro dove l’altro da sé non venga più visto come un nemico da eliminare, dove vi sia sempre meno spazio per neonazismi comunque camuffati. Soprattutto quando sono al potere, come nei Balcani.