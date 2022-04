Sondaggi politici: Macron aumenta il vantaggio su Marine Le Pen al ballottaggio

globalist

14 Aprile 2022 - 16.24

Sondaggi politici: il presidente francese in carica, Emmanuel Macron, potrebbe vincere il secondo turno delle elezioni presidenziali con il 53,5 per cento dei voti. È quanto emerge da un sondaggio Elabe per i media francesi, pubblicato oggi.

La rivale di Macron, la leader del partito di destra RN Marine Le Pen, dovrebbe arrivare al 46,5 per cento. Allo stesso tempo, l’ultimo sondaggio Elabe di domenica prevedeva che le preferenze di Macron si sarebbero attestate al 52 per cento, contro il 48 di Le Pen.

Secondo il sondaggio, il 63 per cento degli intervistati è “sicuro che andrà a votare” e il 10 per cento “è seriamente intenzionato ad andare a votare”. Il sondaggio è stato condotto online su un campione di 1.627 francesi di età superiore ai 18 anni, martedì e ieri, con un margine di errore oscillante tra l’1,1 e il 3,1 per cento.