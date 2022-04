Francesco e Kirill: possibile incontro a Gerusalemme a giugno

globalist

11 Aprile 2022 - 22.38

Un incontro che servirebbe molto per la pace. Papa Francesco potrebbe recarsi a Gerusalemme a giugno per incontrare il patriarca Kirill di Mosca e di tutte le Russie.

Lo si apprende in ambienti qualificati della Chiesa cattolica. Il pontefice arriverebbe la mattina del 14 giugno da Amman in Giordania, proveniente dalla sua visita di due giorni in Libano prevista per il 12 e 13 giugno. Si attende che i due leader religiosi parlino tra gli altri temi anche della guerra in Ucraina.

Ieri la Chiesa ortodossa russa aveva annunciato un possibile incontro fra il Patriarca Kirill e il Papa Francesco nel Medio Oriente, senza precisare quando esattamente questo potesse avvenire.

«Fin dall’inizio, il Papa e il Patriarca volevano incontrarsi dove ci sono problemi, dove la popolazione cristiana ha bisogno di aiuto e, naturalmente, il Medio Oriente è visto come uan delle priorità per una riunione di questo tipo», ha detto il capo del Dipartimento sinodale per le relazioni esterne della Chiesa, il metropolita Hilarion, durante il programma Chiesa e Mondo sul canale televisivo Rossiya-24.

«Nell’attuale complicata situazione politica, non solo le questioni riguardanti il contenuto dell’incontro tra il Papa e il Patriarca, ma anche le questioni di sicurezza, trasporto e logistica richiedono un’elaborazione molto approfondita», ha detto ancora, per spiegare la difficoltà nel fornire dettagli.