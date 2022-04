Odessa, decretato il coprifuoco dopo all'attacco alla stazione di Kramatorsk

globalist

8 Aprile 2022

Le autorità di Odessa hanno imposto un coprifuoco in città, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domenica mattina, in seguito all’attacco missilistico contro la stazione dei treni di Kramatorsk. Durante il coprifuoco sarà vietato uscire in strada o recarsi nei luoghi pubblici senza permessi speciali, si legge in una nota dell’Amministrazione Regionale di Odessa.

”Chiedo ai residenti di Odessa e ai residenti della regione di comprendere le restrizioni imposte e di non violarle. Tali misure sono necessarie, prima di tutto, per la vostra sicurezza”, ha affermato Maxim Marchenko, capo dell’amministrazione militare regionale di Odessa.