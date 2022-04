Ucraina, il Patriarca Kirill evoca lo scisma dell'Anticristo

globalist

7 Aprile 2022 - 18.32

Il Patriarca di Mosca Kirill ha parlato apertamente di “anticristo”, citando la fonte gli scismi che potrebbero avvenire nella Chiesa ortodossa russa in seguito al conflitto con l’Ucraina.

Kirill ha celebrato la divina liturgia nella festa dell’Annunciazione della Santissima Theotokos con un’omelia nella quale ha fatto riferimento alla situazione Ucraina pregando, ha detto, “per la conservazione della pace sul suolo ucraino, per la conservazione dell’unità della nostra Chiesa, affinché la Chiesa ortodossa non subisca alcun danno”.

Il patriarca, che sin dall’inizio ha sostenuto l’iniziativa militare del presidente russo Vladimir Putin, viene contestato dall’interno della sua stessa Chiesa, sia in Ucraina che in altri paesi. Nell’omelia odierna, pubblicata in russo sul sito del patriarcato, Kirill invoca “l’unità spirituale della terra russa sia preservata” e si domanda “perché forze esterne si sono sollevate”, cercando di “mettere fratello contro fratello”, e menziona le Sacre scritture per evocare “la venuta dell’Anticristo nel mondo”.

“Crediamo che il Signore, attraverso le preghiere dei santi e attraverso le nostre deboli preghiere, rafforzerà i nostri fratelli e sorelle nella verità, li proteggerà da scismi e divisioni, li manterrà nella fede ortodossa e attraverso di loro garantirà la salvezza a tutto il popolo ucraino”, ha detto Kirill.