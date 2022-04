La Russia ha saldato un debito di 649,2 milioni di dollari in rubli

globalist

6 Aprile 2022 - 12.24

Il ministero delle Finanze russo ha annunciato di aver saldato un debito in dollari in rubli a seguito del rifiuto di una banca straniera di effettuare il pagamento in dollari, uno sviluppo che espone il paese al rischio di default. “Una banca estera si è rifiutata di eseguire le istruzioni” per pagare un importo di 649,2 milioni di dollari in scadenza il 4 aprile, spiega il ministero in una nota aggiungendo di essere stato “costretto a ricorrere a un istituto finanziario russo per effettuare i pagamenti necessari nella valuta della Federazione Russa”.

