"La Russia pagherà i debiti esteri in rubli". Mosca annuncia la svolta

25 Maggio 2022 - 16.14

La Russia pagherà il debito estero in rubli, ad annunciarlo è lo stesso ministero delle Finanze di Mosca,nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno deciso di mettere fine a un’esenzione che consentiva a Mosca di pagare il proprio debito in dollari.

“Dal momento che il rifiuto di estendere questa esenzione rende impossibile continuare a onorare il debito estero in dollari, i rimborsi saranno effettuati in valuta russa con la possibilità di convertirli successivamente nella valuta originale tramite il Sistema di deposito accentrato che fungerà da agente-pagatore”, ha affermato il ministero in una nota.