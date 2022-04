Le bugie del Cremlino: "Ritirate le truppe a Kiev per favorire i negoziati..."

globalist

6 Aprile 2022 - 16.47

Pietose bugie: perché se la Russia avesse voluto facilitare i negoziati avrebbe dichiarato il cessate il fuoco e trattato ad oltranza fino ad una soluzione.

Ma così non è stato: e ora tentano di far passare una mezza sconfitta militare e un riposizionamento delle truppe nel sud-est come un gesto di buona volontà e non come la preparazione di nuove offensive.

La Russia ha ritirato le sue truppe dalla regione di Kiev, nel nord dell’Ucraina, per creare condizioni favorevoli ai colloqui di pace. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’intervista al canale televisivo Lci.

“Abbiamo deciso di fare questo passo come gesto di buona volontà per creare condizioni favorevoli ai negoziati. Possiamo prendere decisioni serie durante i negoziati e quindi il presidente Putin ha ordinato il ritiro delle truppe dalla regione”, ha detto Peskov.