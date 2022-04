Kharkiv, dopo le bombe verso l'abbattimento degli animali dello zoo: gabbie danneggiate e potrebbero fuggire

globalist

5 Aprile 2022 - 14.46

E’ probabile che tigri, leoni e altri animali pericolosi ospitati nello zoo Ecopark di Kharkiv, in Ucraina, dovranno essere abbattuti, dopo che i bombardamenti russi hanno danneggiato irreparabilmente le gabbie. L’ha affermato, trattenendo la commozione, il deputato Oleksander Feldma, secondo quanto riporta oggi l’agenzia di stampa ucraina Unian.

“I recinti sono stati distrutti, l’intera infrastruttura è stata distrutta, tigri e leoni sono sopravvissuti miracolosamente. Le loro gabbie sono state gravemente danneggiate, possono uscire in strada in qualsiasi momento, l’edificio dove si trovano gli orsi sono in gravi condizioni”, ha detto Feldman.

“Oggi – ha proseguito – si sta prendendo una decisione, abbiamo tempo fino a sera, o uccidere tutti, o farli addormentare per un trasporto. Ma non ci sono idee per reindirizzarli”. Feldman ha lanciato un appello a chiunque abbia idee per poter ospitare questi animali, che richiedono cure e ambiente particolari.