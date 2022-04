Russia, Kirill e la sua 'guerra santa': "Amiamo la pace, ma dobbiamo difenderci"

globalist

4 Aprile 2022 - 11.34

Il Patriarca russo Kirill ritorna a difendere la guerra. Ieri, in una celebrazione con le forze armate, ha detto: “Siamo un Paese che ama la pace” e “non abbiamo alcun desiderio di guerra”. “Ma amiamo la nostra Patria e saremo pronti a difenderla nel modo in cui solo i russi possono difendere il loro Paese”.

Per il Patriarca di Mosca “la maggior parte dei Paesi del mondo è ora sotto l’influenza colossale di una forza, che oggi, purtroppo, si oppone alla forza del nostro popolo”. “Allora dobbiamo essere anche molto forti. Quando dico `noi´, intendo, in primis, le forze armate ma non solo. Tutto il nostro popolo oggi deve svegliarsi”.