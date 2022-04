Bucha, l'Osservatore Romano: "Orrore. Non ci sono altre parole"

globalist

4 Aprile 2022 - 17.11

L’Osservatore Romano, all’indomani della strage di Bucha scoperta in Ucraina, titola senza mezzi termini: “Orrore: non c’è altra parola che descriva in maniera più calzante ciò che è accaduto a Bucha”. Il giornale dei vescovi si rifà anche alle parole di Papa Francesco che ieri ha detto che la guerra è figlia dello ‘spirito di Caino’.

“Siamo innamorati delle guerre, dello spirito di Caino” ha detto ieri il Pontefice di ritorno da Malta: “Non per caso, all’inizio della Bibbia c’è questo problema: lo spirito ‘cainista’ di uccidere invece dello spirito di pace. Vi dico una cosa personale: quando sono stato nel 2014 a Redipuglia e ho visto i nomi dei ragazzi, ho pianto. Davvero ho pianto per amarezza”.

“Poi, uno o due anni dopo, per il giorno dei defunti sono andato a celebrare ad Anzio e ho visto i nomi ragazzi caduti lì. Tutti giovani, e anche lì ho pianto. Davvero. Bisogna piangere sulle tombe. C’è una cosa che io rispetto perché c’è un problema politico. Quando c’è stata la commemorazione dello sbarco in Normandia i capi di governo si sono riuniti per commemorarlo. Ma non ricordo che qualcuno ha parlato dei 30 mila ragazzi giovani rimasti sulle spiagge. La gioventù non importa. Questo mi fa pensare. Sono addolorato. Non impariamo. Che il Signore abbia pietà di noi, di tutti noi. Tutti siamo colpevoli!”.