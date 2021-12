Migranti, l'Osservatore Romano ribadisce le parole del Papa: "Un'escalation di naufragi, scandalo dell'umanità"

globalist

30 Dicembre 2021

Dopo che il Papa ha definito la tragedia dei migranti uno “scandalo sociale dell’umanità”, l’Osservatore Romano tiene alta l’attenzione sul tema:

“Una lunga e interminabile escalation di naufragi – registra il quotidiano d’Oltretevere- sta accompagnando la fine di quest’anno, contrassegnato anche dall’emergenza sanitaria pandemica a livello mondiale”.

Il quotidiano della Santa Sede ricorda l’ennesima tragedia di ieri nel mare Egeo che “poteva registrare un bilancio ben più pesante se non fosse intervenuta la guardia costiera turca. Con l’ausilio di motoscafi ed elicotteri i soccorritori hanno recuperato i corpi senza vita di due migranti e trarre in salvo altre ventiquattro perso- ne, alcuni dei quali bambini, in balia del mare mosso e bloccati da un’avaria del gommone a bordo del quale tentavano di raggiungere le isole greche”.