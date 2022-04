Massacro di Bucha, Scholz: "Indagare senza sosta sui crimini dell'esercito russo"

globalist

3 Aprile 2022 - 17.10

In Russia dicono che si tratti di una messinscena. Ma gran parte del mondo punta l’indice.

“Immagini terribili e orrende i giungono dall’Ucraina. Civili, donne, bambini e anziani, uccisi a colpi di arma da fuoco a Bucha, che fino a pochi giorni fa era controllato dall’esercito russo. Chiedo che le organizzazioni internazionali abbiano accesso a queste aree per documentare in modo indipendente le atrocità. Dobbiamo indagare senza sosta sui crimini dell’esercito russo e fare in modo che gli autori ne rispondano”.

Lo ha scritto su Twitter il cancelliere tedesco Olaf Scholz.