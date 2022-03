globalist

30 Marzo 2022 - 14.09

Il quarto incontro per i negoziati tra Russia e Ucraina non ha portato ancora alcun risultato. Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskovic, il tanto atteso punto di svolta non c’è stato.

“Non c’è stato alcun punto di svolta e il Cremlino non ha visto nulla di promettente c’è ancora un grande lavoro da fare”. Peskov ha comunque giudicato ”positivo” il fatto che l’Ucraina abbia messo per iscritto le sue richieste per porre fine al conflitto.